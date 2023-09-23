經文處「台灣友誼之夜」 帛琉、馬紹爾總統出席

蕭美琴(右二)、李大使(中)、與帛琉總統惠恕仁(右六)、吐瓦魯外長Panapasi Nelesone(右五)等合影。（經文處提供）

第78屆聯合國 大會總辯論於19日至26日召開，駐紐約台北經濟文化辦事處，日前舉辦「台灣友誼之夜」(Taiwan Friendship Night)酒會，中華民國 駐美代表蕭美琴及紐約經文處處長李光章共同主持，帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)、馬紹爾群島總統柯布亞(David Kabua)等友邦及理念相近國家出席，聯大總辯論代表團及駐聯合國代表團官員逾百人共襄盛舉。

酒會以播放本年兩部聯大推案短片「世界和平攜手台灣」及「致和平 」揭開序幕，蕭美琴致詞歡迎來自全球各地之友邦及理念相近夥伴出席首度於聯大期間舉辦的酒會。

蕭美琴致詞表示，由衷感謝友邦持續發聲，也非常感謝美國及其他理念相近國家肯定台灣對國際社會的貢獻，台灣的國際參與不僅有利於全球福祉，更體現民主、自由等共享價值。

蕭美琴強調，台海和平攸關全球安全與發展，欣見「七大工業國集團」(G7)外長會議後發表主席聲明，重申台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺；感謝友邦及美國等理念相近國家，大力籲促國際社會正視維持台海和平現狀的重要性。台灣將繼續與友邦及理念相近國家攜手合作，共同實現和平、繁榮、進步與永續的更美好未來。

帛琉總統惠恕仁致詞指出，帛國高度珍視兩方深厚情誼及堅實夥伴關係，感謝台灣在新冠疫情期間協助帛國有效防疫，並肯定台灣持續就醫衛、氣候變遷 及加速落實「永續發展目標」(SDGs)等各項議題做出重要貢獻，嘉惠國際社會。

馬紹爾群島總統柯布亞、吐瓦魯外長Panapasi Nelesone、史瓦帝尼外長札杜莉(Thulisile Dladla)及衛生部長Lizzie Nkosi、瓜地馬拉外長步卡羅(Mario Búcaro)、馬紹爾外長艾汀(Jack Aiding)及資源暨商務部長John Silk、聖克里斯多福及尼維斯外長道格拉斯(Denzil Douglas)，及諾魯礦務副部長湯邁(Delvin Thoma)亦出席該活動。