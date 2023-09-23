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教育團體籲 紐約「小班案」排除資優班

記者張心／紐約報導
華人教育維權團體希望「縮小班級規模」法案排除資優班。(市議會提供)
華人教育維權團體希望「縮小班級規模」法案排除資優班。(市議會提供)

教育倡導組織「PLACE NYC」22日致信紐約州長與州立法機構，要求「縮小班級規模」法案適用範圍，排除資優班與特殊高中等優質教育機構，否則不僅會損害優等生的利益，還會侵占表現不佳學生的學習資源。

「PLACE NYC」指出，縮小班級規模看似是一個極具吸引力的特質，但該法案不僅未配備衡量學術成果是否得以改善的監督機制，也沒有明確表示會支付新建教學樓、校園所需的20億元龐大經費，在當前紐約市預算面臨400億元缺口、無證客危機重重的時刻，教育預算比該法案簽署時還要不足。

該組織希望，州府允許市教育局將有限的資源用於高貧困、低學術表現的學區，保證表現佳的公校和班級不會因新法案而受到影響。目前雖然小班案已經簽署成法，但法案中賦予市教育局權力，可以排除生源好、學術表現佳的公校，而把稀缺資源集中用於招生困難、學術表現較差的公校。

「PLACE NYC」給予建議稱，資優班、九所特殊高中、所有表演藝術特長學校(Performing Arts and Talent Schools)應該排除在法案適用範圍，進而是州考通過率達65%的初中，大學考試通過率達90%的高中。

該組織擔心，如果不能這樣做，那麼小班案勢必會減少資優班課程、AP課程等，影響紐約市優質教育發展。

「PLACE NYC」共同主席郭堅(Chien Kwok)表示，「紐約市家庭對優質教育有很大需求，許多家庭因為不滿已經離開了紐約市公校體系，現在我們必須保證資優項目，吸引大家繼續留下來。」

該信收件人包括紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、州眾議長希士提(Carl Heastie)、州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸(John Liu)、州參議會教育委員會主席梅耶(Shelley Mayer)等。

教育局 紐約市 公校

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