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流行季來臨 華社免費打流感疫苗

記者邢易霖 / 紐約報導
紐約華社將舉辦多場免費打季節性流感疫苗活動。圖為此前在華社曾舉辦的接種活動。(本報檔案照)
紐約華社將舉辦多場免費打季節性流感疫苗活動。圖為此前在華社曾舉辦的接種活動。(本報檔案照)

隨著流感季節的來臨，紐約長老會下城醫院的「福安康寧」華人社區保健計劃宣布，今年的「免費季節性流感疫苗注射日」活動將分三次在不同華社舉辦，幫助社區居民保持健康。

流感是一種季節性的上呼吸道和肺部感染性疾病，最常見於秋冬季節，常導致發燒、咳嗽或喉嚨痛等不適症狀。考慮到今年流感和新冠病毒可能同時流行，接種季節性流感疫苗變得比以往任何時候都更加重要。儘管流感疫苗無法預防新冠病毒，但它可以協助降低感染流感的風險及需要相關醫療照護的可能性。

據統計，結合肺炎的流感已成為全美第八大死因，每年有5％至20％的人口受到流感影響，導致超過20萬人住院治療；其中90％的死亡病例發生在年齡65歲及以上的長者中，因此長者族群特別應重視接種流感疫苗以做好防範。

流感疫苗每年更新，因為病毒株不斷變異，所以即使在今年初已接種過疫苗，也應再次接種新的2023至2024年季節性流感疫苗，以確保有效地抵禦流感傳播。

這次活動僅提供給年滿19歲或以上的成年人，孕婦不適合接種。請攜帶身分證明文件以確認您的年齡，並尤其歡迎沒有醫療保險的人士參加。如果近期發燒超過華氏100度或在過去五天內被診斷出患有新冠肺炎，請留在家中。

本次疫苗由紐約市衛生局捐贈，以下是活動的時間和地址：本月25日(周一)10時至2時，將在曼哈頓華埠勿街(Mott St.)62號紐約中華公所二樓會議室舉辦。

10月2日(周一)10時至2時，將在布碌崙(布魯克林)20大道6409號的布碌崙華人協會老人中心舉辦。

10月16日(周一)10時至1時，將在華埠麥迪遜街(Madison St.)50號的麥迪遜社區中心舉辦。

如欲獲得更多詳情，請致電(212)312-5740查詢。

流感疫苗 華埠 布碌崙

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