紐約客談／法拉盛缺車位 停車如打仗

皇后區法拉盛 以其多元文化和繁華的商業區而聞名，卻一直存在著一個普遍的問題，那就是停車難。在這個擁有龐大人口的地段，停車位的稀缺一直困擾著居民和商家。選擇在路邊的計時停車隨時都會有被罰的風險，警察執法刁鑽，經常不按套路出牌，一旦時間截止沒有及時續費，就會產生一張「天價」罰單。停車難讓很多民眾受困擾，購物和出行都不便利。

在曼哈頓 停車，只要願意支付高額停車費，總有位置可以停；對比之下，即使有錢，到法拉盛找停車位，還得轉上好幾圈，堵上好一會才能停妥。

法拉盛的街道不像曼哈頓規畫平整，擁擠是日常，尤其緬街更是經常水洩不通。停路口很容易吃罰單，在法拉盛搶車位猶如打仗，公共停車場的車位被人虎視眈眈，一個車位空出來，幾輛車直接搶占。同時還存在交通安全隱患問題，車與車之間很有可能在搶車位的時候發生碰撞。如果選擇偏僻較遠的停車場，甚至有時候還會發生車窗被砸事件。

停車難問題困擾著法拉盛社區的居民，希望政府能夠採取一些解決方案來改善這一狀況。首先，可以利用現代科技開發智能停車，幫助駕駛員快速找到可用的停車位，從而減少尋找停車位的時間，提高停車效率。

其次，建立有效的停車管理計畫，政府可以制定和執行停車管理政策，確保停車位的合理分配和有效利用，包括限制街邊停車時間和實施罰款政策。此外，鼓勵市民改變出行方式也是一個重要的方面，可以通過改善步行和騎行設施，並提供激勵措施來減少對汽車的依賴，從而減輕停車需求。這些綜合措施有望解決法拉盛的停車難題，提高社區居民的生活質量。