MTA：堵車費生效後 無計畫增加服務

大都會運輸署(MTA)表示，堵車費生效後仍無計畫增加巴士服務。(路透)

大都會運輸署(MTA )或將於明年5月開始實施擁堵費計畫，但表示堵車費 實施以後，尚無計畫增加公車服務，並預計地鐵 將吸收更多的乘客。

大都會運輸署執行長利博(Janno Lieber)日前表示，之所以無計畫增加服務，是因為地鐵和公車客流量並未達到頂峰，目前仍處於疫後恢復期，目前客流量約為疫情前水平的70％。利博在MTA董事會會議上表示，「我們還有足夠的空間，地鐵、公車和通勤鐵路都容量過剩。在我們的公共交通系統中，每天依舊比疫情前少了幾百萬名乘客，因此我們可以輕鬆容納堵車費生效後，預計將產生的約7萬5000名額外乘客。」

目前，MTA已經完成了大約30％的堵車費基礎設施安裝。利博表示，明年5月實施堵車費是「切實可行的」。MTA預測，一旦堵車費生效，進入收費區域的車輛將減少20％，預計每天大約有70萬輛車進入收費區域。交通流動性審查委員會的六名成員將向MTA董事會提出費率建議，之後，MTA將舉行公開聽證會。

目前MTA預計駕駛員每年將支付10億元的堵車費，這筆收入將於改善基礎設施，例如新的信號系統、車廂和公車。乘客聯盟(Riders Alliance)發言人皮爾斯坦(Danny Pearlstein)在一份聲明中寫道，市長亞當斯(Eric Adams)和市交通局可以重拾增加公車專用道的目標，來為堵車費做好準備。

皮爾斯坦在聲明中指出，如今大多數人選擇搭乘地鐵和公車前往曼哈頓中央商務區，紐約大都會區的交通容量充足，已經準備好開始實施堵車費了。然而，紐約公車速度全美最慢，依賴公共交通服務的乘客已經感到厭倦。他說，市長亞當斯與MTA合作時，必須信守承諾，提供民眾需要的公車道。