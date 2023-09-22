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紐約市中國移民數 疫後大降

記者張心／紐約報導
紐約市中國移民數量相比疫情前減少8%。(取自紐約市移民人口報告)
紐約市中國移民數量相比疫情前減少8%。(取自紐約市移民人口報告)

紐約市長移民辦公室(NYC Mayor's Office of Immigrant Affairs)21日發布的最新統計報告顯示，2021年全市中國移民數量相比疫情前減少8%，雖然整體比例仍然占據外國移民第二，但緊張的中美關係、猖獗的仇亞犯罪、外州華人社區的迅猛發展，都在加速紐約市中國移民的向外遷移。

根據「紐約市移民人口報告」統計，現居住於紐約、出生於中國的移民數量，由2019年的35萬3000人，下降為2021年的32萬4000人，減少了8%；成為排名前五的紐約市移民國家裡，下降比例最多的。

全市排名第一的移民大國為多明尼加(Dominican Republic)，其居於紐約市的移民人數達42萬人，且仍在不斷增長。南美洲國家牙買加(Jamaica)、墨西哥、蓋亞那(Cooperative Republic of Guyana)，分列第三至第五位，在紐約的移民人數基本保持在15萬至16萬人。

談及中國移民人數在疫後的減少，紐約移民律師劉汝華表示，就全美的統計數據來看，總體中國移民人數沒有明顯下降，唯獨紐約市如此，折射出該地吸引力已不同往昔。「疫情爆發後，全市的治安、經濟、教育等，都出現了不同程度的問題，加上現在無證客不斷湧入，納稅人負擔必定增加，許多中國移民在權衡後選擇搬向外州。」

不同於早年僅紐約市擁有集中的華人社區，目前麻州、加州、賓州、佛羅里達州等，都有方便華人生活的各類資源，加之相較紐約低競爭的職業環境，吸引著新移民到外州居住。劉汝華舉例稱，即使地稅較高的長島，目前也是「一房難求」，重視教育、治安的中國人普遍對紐約市缺乏信心，離開「大蘋果」已成常態。

此外，目前美中關係進入「卡頓」狀態，大量想來美國的中國人很難拿到旅遊簽證，使得想「先入境，再滯留，繼而解決身份」的人數大幅下降。「疫情前有許多持十年簽的中國遊客，來紐約後就不走了，以政治庇護等方式移民美國。」劉汝華說，現在不僅中國國內非常難預約到B類簽證，美國移民局也擠壓大量的移民案件，加上中國政府不鼓勵國民外出，能來到美國的中國移民基數也在逐漸減少。

數據顯示，紐約市中國移民數量相比疫情前減少8%。圖為法拉盛緬街。(記者高雲兒／攝...
數據顯示，紐約市中國移民數量相比疫情前減少8%。圖為法拉盛緬街。(記者高雲兒／攝影)

移民局 紐約市 疫情

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