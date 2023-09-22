紐約市中國移民數 疫後大降

紐約市中國移民數量相比疫情前減少8%。(取自紐約市移民人口報告)

紐約市 長移民辦公室(NYC Mayor's Office of Immigrant Affairs)21日發布的最新統計報告顯示，2021年全市中國移民數量相比疫情 前減少8%，雖然整體比例仍然占據外國移民第二，但緊張的中美關係、猖獗的仇亞犯罪、外州華人社區的迅猛發展，都在加速紐約市中國移民的向外遷移。

根據「紐約市移民人口報告」統計，現居住於紐約、出生於中國的移民數量，由2019年的35萬3000人，下降為2021年的32萬4000人，減少了8%；成為排名前五的紐約市移民國家裡，下降比例最多的。

全市排名第一的移民大國為多明尼加(Dominican Republic)，其居於紐約市的移民人數達42萬人，且仍在不斷增長。南美洲國家牙買加(Jamaica)、墨西哥、蓋亞那(Cooperative Republic of Guyana)，分列第三至第五位，在紐約的移民人數基本保持在15萬至16萬人。

談及中國移民人數在疫後的減少，紐約移民律師劉汝華表示，就全美的統計數據來看，總體中國移民人數沒有明顯下降，唯獨紐約市如此，折射出該地吸引力已不同往昔。「疫情爆發後，全市的治安、經濟、教育等，都出現了不同程度的問題，加上現在無證客不斷湧入，納稅人負擔必定增加，許多中國移民在權衡後選擇搬向外州。」

不同於早年僅紐約市擁有集中的華人社區，目前麻州、加州、賓州、佛羅里達州等，都有方便華人生活的各類資源，加之相較紐約低競爭的職業環境，吸引著新移民到外州居住。劉汝華舉例稱，即使地稅較高的長島，目前也是「一房難求」，重視教育、治安的中國人普遍對紐約市缺乏信心，離開「大蘋果」已成常態。