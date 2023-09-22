亞裔社區民代集會 籲華社小巴免堵車費

華人社區間的通勤小巴，被視為移民重要交通工具。(記者劉梓祁／攝影)

即將對進入曼哈頓60街以南車輛收費的堵車費 (Congestion Pricing)計畫，已於月前獲得聯邦批准，但因華埠 屬於堵車費實施範圍內而引來大量社區人士反對，認為其會影響居民日常生活及通勤，要求獲得價格減免；為此，多位代表與各級民選官員於21日聚集，呼籲規則制定方豁免往來華人 社區的通勤小巴，稱其是服務低收入移民的重要方式。

根據大都會運輸署(MTA)早前公布計畫，進入收費範圍車輛，將被收取5元至23元不等金額，但關於豁免和折扣方案則尚未確定。負責制定收費細則的交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)目前已舉行兩場公開會議，儘管有成員提出需照顧低收入和特殊職業群體的需求，但仍未就價格和豁免對象達成共識。

因此，代表華人社區的多位州、市級民代於華埠孔子大廈前集會，呼籲委員會將華社間的通勤小巴納入豁免範圍。華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，小巴對亞裔社區而言具有重要意義，其不僅是更安全的選擇，還能使包括華人在內的居民減輕出行負擔和避免支付堵車費。她以早前一華人在錢伯斯街(Chambers St.)地鐵站遭遊民推落月台舉例，指小巴是「連接紐約市內部的生命線」。

皇后區州參議員劉醇逸亦說，通勤小巴在紐約市已有數十年歷史，在移民社區起著重要作用，尤以華人區域為主，是華埠、法拉盛和布碌崙(布魯克林)日落公園的重要交通工具，且已拓展許多新目的地。他指出，由於公共交通無法提供優質服務，社區間的聯絡工具因此變得愈發重要，所以不應受到堵車費影響，同時鼓勵居民減少駕駛。

據學術文獻記載，華埠作為紐約首個華人社區，在以福建移民為首的商人努力下，創建了聯繫市、州內外的公交和貨運系統，已成為「主流交通」之一，並維持相對低廉票價。其中，載客小巴由華埠開往法拉盛和日落公園等華人社區，令「移民在完全不熟悉地鐵和公交系統，以及不會英語的情況下依然能輕鬆在城裡來回」。

來自日落公園的州參議員曲怡文發言指，小巴不僅是三個主要華人社區的主要交通樞紐，還是家庭、食物和文化的連接渠道，被許多亞裔人口仰賴。她認為，通勤小巴既是語言屏障和長者出行的解決方案，也是減少擁堵從而實現堵車費目標的方法之一。

MTA早前表示，包括聯邦公路管理局(FHWA)在內的多個機構已評估收費計畫對少數群體所帶來影響，並會為所有可能受影響社區提供充分和公平參與的機會。其針對紐約市和長島等地研究發現，潛在受制範圍內有52%人自認為少數群體，其中10%自稱亞裔。