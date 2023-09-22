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紐約市府與校車工會達協議 或避免罷工

記者鄭怡嫣／紐約報導
市府與負責紐約市公校校車的幾家主要運營商已經達成一項初步協議，避免校車罷工。（美聯社）
市府與負責紐約市公校校車的幾家主要運營商已經達成一項初步協議，避免校車罷工。（美聯社）

紐約市教育總監班克斯(David Banks)21日確認，與負責紐約市公校校車的幾家主要運營商已經達成一項初步協議，增加校車司機的工資及其他方面待遇，預計將避免校車罷工的情況。

班克斯21日表示，教育局與三家主要的公校校車運營商已經達成初步協議，這也將為剩餘的談判建立一個基本的框架，同時避免影響8萬名學生上下學的校車罷工的情況，「全市所有的孩子都將能夠繼續乘坐校車，這將為許多家長帶來很大的安慰。」

不過班克斯也提醒，這一爭端尚未完全解決，代表校車司機的Amalgamated Transit Union Local 1181工會，仍在與另一些校車運營公司談判。

據了解，初步協議內容，包括增加校車司機的工資以及其他對於他們的保護性措施，而根據校車司機工會，預計成員將在未來幾周，對這份協議進行投票。

家長倡議團體「家長改善公校交通」(Parents to Improve School Transportation)也稱讚了這項協議，但表示校車系統長期以來一直受到延誤和管理不善的困擾，還需要進一步的改革。

該團體的發言人卡塔諾(Sara Catalinotto)在一份聲明中指出，一份公平的勞工合同是向前邁進的一大步，但要調整事關校車運行的優先事項以及管理脫節所造成的損害，還需做更多的工作。

新學期開始前，市長亞當斯(Eric Adams)及市教育總監班克斯，曾就校車可能罷工發出警告，若全市校車罷工，約有4400條校車路線及2萬5000名特殊學生可能受到影響，市教育局或將因此施行一項緊急計畫，為學生提供免費的地鐵卡(Metro Card)，並為使用優步(Uber)、Lyft等網約車服務的學生提供相關補貼。

教育局 罷工 公校

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