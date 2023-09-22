紐約市府與校車工會達協議 或避免罷工
紐約市教育總監班克斯(David Banks)21日確認，與負責紐約市公校校車的幾家主要運營商已經達成一項初步協議，增加校車司機的工資及其他方面待遇，預計將避免校車罷工的情況。
班克斯21日表示，教育局與三家主要的公校校車運營商已經達成初步協議，這也將為剩餘的談判建立一個基本的框架，同時避免影響8萬名學生上下學的校車罷工的情況，「全市所有的孩子都將能夠繼續乘坐校車，這將為許多家長帶來很大的安慰。」
不過班克斯也提醒，這一爭端尚未完全解決，代表校車司機的Amalgamated Transit Union Local 1181工會，仍在與另一些校車運營公司談判。
據了解，初步協議內容，包括增加校車司機的工資以及其他對於他們的保護性措施，而根據校車司機工會，預計成員將在未來幾周，對這份協議進行投票。
家長倡議團體「家長改善公校交通」(Parents to Improve School Transportation)也稱讚了這項協議，但表示校車系統長期以來一直受到延誤和管理不善的困擾，還需要進一步的改革。
該團體的發言人卡塔諾(Sara Catalinotto)在一份聲明中指出，一份公平的勞工合同是向前邁進的一大步，但要調整事關校車運行的優先事項以及管理脫節所造成的損害，還需做更多的工作。
新學期開始前，市長亞當斯(Eric Adams)及市教育總監班克斯，曾就校車可能罷工發出警告，若全市校車罷工，約有4400條校車路線及2萬5000名特殊學生可能受到影響，市教育局或將因此施行一項緊急計畫，為學生提供免費的地鐵卡(Metro Card)，並為使用優步(Uber)、Lyft等網約車服務的學生提供相關補貼。
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