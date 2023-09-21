火災損毀 聯成公所翻新匾額揭幕

聯成公所翻新匾額揭幕儀式華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 本年3月發生三級大火，導致美東聯成公所多處受損，除一層商鋪被燒空及二至四層的不同程度損毀外，具有逾百年歷史的公所匾額亦被燻至焦黑，送予修復；半年過後，該僑團於20日在所址前舉行翻新匾額揭幕儀式，宣布翻修工程暫告段落。

根據市府紀錄，位於華埠勿街(Mott St.)47號的聯成公所於3月24日下午發生三級大火，火勢由一層禮品店燃起並向上蔓延，導致全數居民撤離、多條街道被封，數十輛消防車及上百名消防員到場灌救。事故共致十人受傷，並使建築受到嚴重破壞，其中二層公所禮堂及活動區亦被大火燻黑及高壓水槍衝擊，且公所匾額亦有約三分之一被燒至不見底色。

半年過後，聯成公所正式宣布匾額及建築外部的修繕完成，並與大量社區代表共同揭幕。公所主席梁漢本表示，如今大樓已不再是當初火災損毀嚴重的模樣，雖背後經過和多家保險公司的反覆溝通，但仍得以儘早開始修復工 程，並僅在數月內完工。

梁漢本指，該進度與華埠內的其餘火災相比，已是「重建大樓的奇蹟」，如去年發生二級火災的茂比利街(Mulberry St.)建築目前仍有待修繕，因此需要向公所樓業委員、職員和社區支持者致謝。除翻新外，匾額上方還加裝有三個夜間照明燈，且建築外部的牆面、瓦片等亦被清洗或重新粉刷。

市警五分局局長陳韜出席致詞指，作為歷史悠久的華人 社團，公所得以翻新並繼續服務社區是值得紀念的時刻，警方亦始終感謝其長期的支持與合作。他回憶說，在過去華人警員數量有限時，正式聯成公所等僑團作為「警局和社區橋樑」，幫助服務當地居民。同時到場的還有駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約中華公所主席曾偉康和中華公所轄下七大僑團代表等。

據了解，此次遭受大火損毀的匾額立於清光緒二十八年(1902年)，重量約達700磅，被視為「百年鎮所之寶匾額」。除此之外，大樓二層內部亦基本完成修復，在重整木梁結構和粉刷牆面外，孫中山銅像也被重新放置於大堂中央。