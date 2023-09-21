紐約地鐵單日客流量破410萬 疫後新高

根據大都會運輸署(MTA)的數據，19日當天地鐵客流量達到410萬人次，創下新冠疫情後新高。(Getty Images)

紐約地鐵 乘客人數逐漸回升，根據大都會運輸署(MTA )的統計數據，19日當天地鐵客流量達到410萬人次，創下新冠疫情後新高。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，「這正是我們期待的情況。」數據顯示， MTA的預算 接近190億元，其中近50億元來自車票費用，他表示，「我們正在朝著正確的方向前進。」雖然410萬人次這一數字，僅為疫情前的2019年勞工節後的第三個周二客流量的72%，但這比上周二的400萬乘客增加了超過10萬人次，而且更遠超今年勞工節後首個周二的350萬人次。

據了解，地鐵乘坐人數回升可能因公校開學，以及許多市內企業更積極地推動員工返崗上班。利博表示，19日的地鐵乘客人數比去年同期增加了10％，這顯示MTA在夏季低谷後已經恢復了活力。由於新冠疫情對客流量造成了嚴重影響，MTA的財務狀況陷入混亂，面臨著嚴重的財政困難，不得不依賴聯邦政府的緊急援助來填補這些赤字，而這筆援助即將到期。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會議員此前達成了一項11億元的預算協議，通過提高紐約市大企業的工資稅來填補MTA的預算缺口。這筆預算還將用於幾條地鐵線的服務提升，包括1號線、6號線、B號線、C線、D線、G線、J線、M線和R線，以六個月內免費搭乘五條公車線路的試點項目。