我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

2023年紐約州權力崛起榜 2華裔入圍

記者顏潔恩／紐約報導
「2023年權力崛起者」榜單20日公布，布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人莊文怡(見圖)、市府公共區域長劉雅婷上榜。(莊文怡團隊提供)
「2023年權力崛起者」榜單20日公布，布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人莊文怡(見圖)、市府公共區域長劉雅婷上榜。(莊文怡團隊提供)

政治網站Politicsny與媒體amNY Metro 20日公布「2023年權力崛起者」(Power Players Rising)榜單，選出紐約州40名在各界和領域中嶄露頭角的精英；其中布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人莊文怡、以及市府公共區域長劉雅婷上榜，是榜單中僅有的兩名華裔

據悉，該榜單是為了表彰紐約州值得關注的各行業開拓者，上榜者都是在各自的組織、工作中不斷晉升、或是在某領域中處於領先地位的優秀人員，帶領紐約走向未來；與其他榜單不同的是，這項名單並沒有年齡限制，因主辦方相信創新和成就本就不受年齡所限。

「2023年權力崛起者」榜單20日公布，布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人...
「2023年權力崛起者」榜單20日公布，布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人莊文怡、市府公共區域長劉雅婷(見圖)上榜。(本報檔案照)

作為入榜的兩名華裔之一，劉雅婷為市府帶來了超過15年的政策、社區組織和管理經驗，她在工作上致力於建立聯盟和夥伴關係，以解決各個方面的問題如交通、永續發展、科技等；她在柏克萊加大(UC Berkeley)就讀保育研究學士，並隨後在麻省理工(MIT)獲得城市規畫碩士學位。

另一名入圍的華裔則是選情備受矚目的莊文怡，她是第43選區當地居民、第一代移民，也是擁有兩個孩子的職業母親；作為州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長，她擔任起社區組織者、聯絡人和倡導者的身分，並努力解決多元社區面臨的眾多緊張問題，如爭取公共安全、社會正義、小商家權益到捍衛教育和社會服務等，特別是為代表性不足的家庭爭權。

她表示，2023年至今為止的最大成就是贏得初選，對其而言，這是社區能夠團結起來，為所堅信的理念而奮鬥的方式，「我的競選集結了各方民眾，我們的使命是彌合分歧、克服差異，並激勵更多人為社區帶來有意義的改變。」

華裔 紐約州 柏克萊加大

上一則

紐約地鐵單日客流量破410萬 疫後新高

下一則

皇后區首屆氣候博覽會 關注第97號地方法

延伸閱讀

皇后區4小學 獲「藍帶學校」稱號

皇后區4小學 獲「藍帶學校」稱號
啟蒙學校副校長車禍案…警公布嫌犯照片 社區認為還不夠

啟蒙學校副校長車禍案…警公布嫌犯照片 社區認為還不夠
吳慷仁6度入圍金鐘 感謝沒被淘汰

吳慷仁6度入圍金鐘 感謝沒被淘汰
物價、犯罪、移民…過半選民認紐約正走向衰落

物價、犯罪、移民…過半選民認紐約正走向衰落

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解