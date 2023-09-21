2023年紐約州權力崛起榜 2華裔入圍

「2023年權力崛起者」榜單20日公布，布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人莊文怡(見圖)、市府公共區域長劉雅婷上榜。(莊文怡團隊提供)

政治網站Politicsny與媒體amNY Metro 20日公布「2023年權力崛起者」(Power Players Rising)榜單，選出紐約州 40名在各界和領域中嶄露頭角的精英；其中布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人莊文怡、以及市府公共區域長劉雅婷上榜，是榜單中僅有的兩名華裔 。

據悉，該榜單是為了表彰紐約州值得關注的各行業開拓者，上榜者都是在各自的組織、工作中不斷晉升、或是在某領域中處於領先地位的優秀人員，帶領紐約走向未來；與其他榜單不同的是，這項名單並沒有年齡限制，因主辦方相信創新和成就本就不受年齡所限。

「2023年權力崛起者」榜單20日公布，布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人莊文怡、市府公共區域長劉雅婷(見圖)上榜。(本報檔案照)

作為入榜的兩名華裔之一，劉雅婷為市府帶來了超過15年的政策、社區組織和管理經驗，她在工作上致力於建立聯盟和夥伴關係，以解決各個方面的問題如交通、永續發展、科技等；她在柏克萊加大 (UC Berkeley)就讀保育研究學士，並隨後在麻省理工(MIT)獲得城市規畫碩士學位。

另一名入圍的華裔則是選情備受矚目的莊文怡，她是第43選區當地居民、第一代移民，也是擁有兩個孩子的職業母親；作為州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長，她擔任起社區組織者、聯絡人和倡導者的身分，並努力解決多元社區面臨的眾多緊張問題，如爭取公共安全、社會正義、小商家權益到捍衛教育和社會服務等，特別是為代表性不足的家庭爭權。

她表示，2023年至今為止的最大成就是贏得初選，對其而言，這是社區能夠團結起來，為所堅信的理念而奮鬥的方式，「我的競選集結了各方民眾，我們的使命是彌合分歧、克服差異，並激勵更多人為社區帶來有意義的改變。」