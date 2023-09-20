無證移民問題嚴重 亞當斯市長痛批拜登來紐約不見他

亞當斯19日痛批拜登總統來紐約市聯合國參加大會，但太過高傲，不肯見他，而紐約市面臨太多無證移民流入，已面臨「末日光景」。（Getty Images）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)19日痛批拜登 總統來紐約市聯合國參加大會，但太過高傲，不肯見他，而紐約市面臨太多無證移民流入，已面臨「末日光景」(apocalypse)。

每日郵報(Daily Mail)報導，拜登17日夜間抵達紐約市，為聯合國大會停留到20日，但不打算會見亞當斯市長。亞當斯一直大力批評拜登處理移民危機的手法。

影片來源：YouTube

亞當斯頻頻敦促拜登多採行動，阻止無證客再流入紐約市；自2022年春季開始，抵達紐約的無證客已超過11萬3000人。

亞當斯嚴詞批評移民造成紐約市癱瘓；他警告說，再沒緊急動作，紐約市會被無證客摧毀。

拜登與亞當斯同屬民主黨籍，他表示兩人自年初就沒通過話。

亞當斯19日在推動改善紐約市垃圾收集而減少老鼠的活動上表示，拜登來紐約城，他希望總統能了解美麗的紐約市、全國經濟引擎的紐約市，為了移民已花用20億元，今年財政危機還得再花50億，未來兩個會計年度得花120億；「紐約市不該落到如此，尋求庇護的人不該淪落如此」。

亞當斯建議拜登找出時間與他見面，「他(指拜登)既然來了，我想白宮一行人真該想想，紐約市已經盡力了」。

拜登19日早晨會見巴西總統魯拉及以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點