啟蒙學校副校長車禍案…警公布嫌犯照片 社區認為還不夠

警方公布肇事嫌疑人照片。(市警提供)

曼哈頓華埠 啟蒙學校副校長陸瑞英(Priscilla Loke)在遭遇電單車撞擊而不幸離世後，親屬和社區對警方辦案的進度和透明度提出了質疑，並計畫致信市警總局局長卡班(Edward Caban)討說法。而就在發表公開信的記者會結束後不久，警方於當日晚間更新了案件進展的公告，並公開通緝 肇事嫌疑人。

根據市警五分局的通報，警方於9月5日上午10時27分左右接到報案，經查，受害人陸瑞英當時在華埠格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口東北側等待過馬路，肇事者騎電單車自南向北經過，撞倒了陸瑞英，導致其腦部撞擊地面，當場昏迷，送醫三日後最終不治。

目前，尚不清楚肇事嫌疑人的詳細身分，警方公布了此人的清晰影像和照片，嫌疑人為一深膚色青年男性，案發當日，其身著白色短袖襯衫、灰色寬鬆長褲和白色運動鞋，持一藏青色大手提袋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

不過，在提交給卡班的公開信中提到，多家主流媒體發布的監控影像顯示，嫌疑人在撞倒陸瑞英後，曾與一名警察交談後才離去，任陷入昏迷的陸瑞英倒在路旁。而警方公布的消息則只說明「騎車人逃離了現場」，未透露或解釋其與警察交談的細節。