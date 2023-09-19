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亞當斯：無證客危機 將傷害低收入市民

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯警告，無證客危機導致的高昂支出，最終將傷害低收入紐約市民。(市長辦公室提供)
市長亞當斯警告，無證客危機導致的高昂支出，最終將傷害低收入紐約市民。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)18日警告，無證客危機導致的高昂支出，最終將傷害低收入紐約市民，更沒有任何人受益於這場危機；目前，市府仍未獲得更多來自聯邦政府和州府的幫助，只能自掏腰包。

亞當斯此前已下令全市各部門削減15%的支出，以應對無證客危機；他在MSNBC節目中接受非洲裔民權領袖夏普頓(Al Sharpton)採訪時表示，市府目前已經支出20億元，預計到本財年結束將要花費50億元，「如果我們無法從聯邦政府和州府處獲得更多幫助，我們只能從別處擠出這筆開銷，這將傷害低收入紐約市民。」

亞當斯仍稱紐約是一座「移民城市」，但也表示，沒有任何人能從目前的危機中獲益；「讓無證客經歷這一切是不正確的，同時對長期居住且依賴市府資源的市民來說也是不應該的；這讓我不得不再從預算中擠出50億元，這對紐約市也是不好的。」

亞當斯此前已經責令各部門在11月之前削減5%的預算，預計可以節省出數十億元；若聯邦政府和州府仍無援助，另兩次削減則須分別在明年1月和4月完成；亞當斯表示，「我需要說清楚的是，做出這些困難的決定，直接原因正是聯邦政府和州府不作為。」

目前，市府已經開設了超過200個緊急庇護所，收容了超過11萬名無證客，預計到2025年7月，用於安置無證客的支出可能達到120億元；亞當斯此前曾撂下狠話，稱無證客危機將摧毀紐約市並導致前所未有的財政海嘯，引起爭議；當時他表示，「這裡不是烏托邦，紐約市無法在無證客源源不斷的情況下每個月收容1萬人，這種情況不能發生，否則將損害整個城市。」

無證客 亞當斯 紐約市

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