紐約客談／紐約堵車費 別堵了窮人的心

紐約華人 多，幾乎每個行政區都有聚集點，很多福利 活動也都在不同的聚集點舉辦，所以華人常需要跨區趕往，接受幫助。既然來接受幫助，大多是屬於中低收入 社區的人們，他們不太開車，常要乘坐公共交通工具，那麼小巴就是首選。

小巴有多不可替代，對於會英語且能夠承擔打車費的人群來說，是不會理解的；先說許多白領和留學生愛搭乘的紐約地鐵，就算英語流利，也難保不在不熟悉的路線上坐錯，搞得暈頭轉向多花時間不說，還可能多花錢，接近3元一趟，坐錯一次就要多花3元，更不要說現在的地鐵推人事件，總讓人覺得惴惴不安。

相比之下，本地小巴司機，不但講國語，還講粵語和福州話，不但親切，收費還便宜，法拉盛到布碌崙一般是5元，來回10元，當中還不停，速度很快。有次碰到兩位來法拉盛申請福利的七旬華裔夫婦，除了福州話完全不會其他語言，如果沒有這樣的小巴，很難想像他們要怎麼從華埠到此。

所以，如果對區際小巴收堵車費，不知會不會減少運營的小巴，就算不少，那麼那麼5元的價格也肯定是一去不復返了，那麼許多低收入的華人群體，要如何到另一區獲取福利？

再退一步，堵車費的核心內容，是為了減緩擁堵；撇開不說這是否合理，我們暫且承認紐約確實是「堵車之都」，可不要忘了，紐約市的另一個特點，是擁有複雜的社會結構和高度多樣化的人口，這也是無數移民湧入該城市的原因之一，無論做何決策，都應該考慮移民群體的利益，否則可能不但堵車，甚至堵心。