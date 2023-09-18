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勞工節後復工、學校開學加持 地鐵日客流量 上周兩破400萬人次

記者許君達／紐約報導
數據顯示，紐約地鐵的日客流量兩次突破400萬人次，但距離疫情前的水平還相差較遠。(記者許君達／攝影)
數據顯示，紐約地鐵的日客流量兩次突破400萬人次，但距離疫情前的水平還相差較遠。(記者許君達／攝影)

數據顯示，勞工節假期過後的一周之內，紐約地鐵的日客流量兩次突破400萬人次。不過，與疫情前的情況相比，仍差距較大。

根據大都會運輸署(MTA)的統計數據，在節後復工潮與學校開學疊加影響下，9月12日和14日，地鐵的單日客流量兩次超過400萬人次，12日的公車客流量則達到了140萬人次。疫情爆發以來，MTA的單日乘客總量只有七次超過400萬大關，不過，這個數字只達到了疫情前的69%。當時，MTA的單日客流量經常超過550萬人次。市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，市民的出行模式正在趨於穩定。

數據同時也表明，疫情之後，紐約人的出行習慣有所改變，比如，有愈來愈多的人選擇在上午10時至下午4時之間的「正午時段」乘坐地鐵。疫情前，「正午時段」的客流占全天總客流量的27%，而現在，這一比例達到了29%。

乘車費用是MTA的重要收入來源，因而乘客的回歸對於緩解MTA的財政壓力是個利好。戴維表示，乘客數量沒有因為上個月的漲價而重新流失，是個好現象。

不過，實際的乘車人數可能更多，因為MTA的數據是依靠統計付費乘客人頭數得出的。MTA表示，逃票現象比疫情前多了一倍，據估計，有超過四分之一的公車乘客因種種原因而沒有付費。2022年，乘客逃地鐵票造成2億8500萬元的損失，而加上公車、市郊通勤鐵路以及橋隧收費站的「跑冒滴漏」，MTA總共損失可達7億元。

戴維表示，如果加上逃票人員，估計紐約公共交通的實際客流量已經能接近疫情之前80%的水平。此前，MTA曾聘請諮詢公司麥肯錫為其評估客流情況，根據最新的評估結果，在最理想的情況下，MTA的客流量到2026年底將可恢復到疫情前的88%。

MTA 疫情 地鐵

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