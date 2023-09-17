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紐約市新收容12.5萬無證客 全美最多

記者張心／紐約報導
根據最新統計數據，紐約市自去年春季迄今接納逾12萬無證客，比全美任何城市數量都多。圖為市長亞當斯為無證移民兒童發放食品。(市長辦公室提供)
根據最新統計數據，紐約市自去年春季迄今接納逾12萬無證客，比全美任何城市數量都多。圖為市長亞當斯為無證移民兒童發放食品。(市長辦公室提供)

根據最新統計數據，紐約市自去年春季迄今接納逾12萬無證客，比全美任何城市都多；全市納稅人為每名無證客花費平均為4萬元，遠超同樣接納無證客的其他大城市。

雪城大學(Syracuse University)非營利組織「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)日前基於美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)最新數據分析發現，從去年4月至今年7月底，共計有超過12萬5000名無證客來到紐約市，遠遠超過紐約市長亞當斯(Eric Adams)本周公布的11萬人。

每月逾9000名無證客定居紐約市

該數據還顯示，截至目前，本財政年度每月平均有9091名無證客選擇定居於紐約市；這一趨勢在5月達到頂峰，當月共有1萬5145名定居紐約市。

「政府檔案交流中心」指出，如果這一情況不加以遏制，按照市府目前接收無證客的平均速度，紐約市納稅人將為每名無證客花費平均4萬元。僅以今年的紐約市支出為例，花費已經是邁阿密的四倍；後者也從去年4月以來接受了6萬9038名無證客，是全美第二大無證客湧入地。

預計3年為無證客花120億

根據亞當斯在上月公布的數據，紐約市府每月為無證客約支出3億元，比芝加哥去年總共花費的2億5600萬元還要多。洛杉磯自去年以來也接納了6萬2000名無證客，為此花費達1億6300萬元。亞當斯表示，2023財年預計將為無證客花費50億元，三年共計要花費120億元，已經決定裁減政府機構5%至15%的經費預算。

無證客帶來重大財政危機

「為了使市民了解財政狀況究竟有多糟糕，我們可以打個比方，在無證客危機上，紐約市花的錢比波士頓整年的財政預算還多。」市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)表示，「這意味著，我們可以為波士頓的每所公校、消防局、警局填平預算的坑」。

州眾議員皮洛佐羅(Sam Pirozzolo)指出，目前已收到市交通局通知，富裕社區的停車費將飆升，每小時要高達5.5元，第二小時達9元，「必須想辦法遏止這個趨勢，否則沒有任何財政公平可言」。

無證客 紐約市 亞當斯

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