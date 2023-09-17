龍應台：善意+信任是兩岸解藥 和平才是世界最高價值

龍應台寄語在美台灣和大陸青年多交朋友、增進理解、互助溝通。(記者張心／攝影)

台灣文化部前部長、作家龍應台16日於紐約參與文化沙龍，同媒體人張潔平和50位年輕讀者分享近期創作心得，她表示，目前的兩岸問題是追求和平的力量與權力邏輯的「拔河」，認為兩岸民間交流所釋放的善意與信任才能成為「解藥」，寄語在美台灣和大陸青年多交朋友、增進理解、互助溝通。

龍應台表示，當前的兩岸關係常常令她思索、倍感沉重，「台灣當局的政治運作，加上美國的加入，一起把中國大陸看作一塊鐵板，我會覺得你們怎麼頭腦這樣簡單？」；在她看來，沿著台灣海峽「一刀兩斷」，將同樣追求自由的大陸人排除在外，是失去了原本的兄弟姐妹和盟友。

她認為，目前兩岸把彼此當作敵人，是權力邏輯製造出來的敵對意識，「權力政治運作裡，無論是極權社會還是民主社會，背後都是權力的邏輯，並不因為你是什麼制度而有差別，目的都是要控制更多的人。」

龍應台表示，和平對自己而言才是最高價值，眼看兩岸走到今天這樣的局面，只覺民間要盡最大努力，築起溝通的橋讓讓鴻溝消失，「人為的隔絕和阻斷無論如何是暫時的，追求和平的力量對壘權力的邏輯，應該要成為互相拔河的角力。」

然而，龍應台也透露，自己目前關注的焦點更多在「人類對地球的侵略」，這在她看來已經超越了政治的重要性。從她近年出版的首部長篇小說「大武山下」，已折射其超越政治與社會議題，直探生命本質的熱情：「我在2015年離開公務員職位，2017年搬到一個人口只有5萬的台灣小鎮，發現一條鄉下公路連接著許多原始部落，蘊含無數生動的生命故事，我很好奇在首都做決策的人，對這些知道多少。」

她直言「鄉下的生活」對其產生了極大的思想衝擊與視野上的改變，所以最新的著作旨在致敬鄉下與小鎮，以及被人類社會入侵所破壞的動物圈層，「我在山中的房子時不時遇到蛇、蜘蛛等各種生物，被它們嚇得不輕的同時，也讓我思索人與自然的關係。森林明明是它們的家，我侵門踏戶成為殖民者，有什麼資格殺死它們？人與自然的不平等關係，折射出現代人已極度缺乏反思的自覺能力。」