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布魯克林班森賀華人店主遭竊 追討被砸臉

記者顏潔恩／紐約報導
一名華人超市業者日前向白男追討回店內物品時，遭到對方攻擊。(記者顏潔恩/攝影)
一名華人超市業者日前向白男追討回店內物品時，遭到對方攻擊。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生幾起華人遭攻擊案件，其中一名白男到華人超市盜竊物品時被華裔店主發現，對方在追討過程中遭遇攻擊，導致鼻部受傷流血。

據市警分局記錄，本月6日(周三)下午4時左右，一名白人男子走進位於班森賀86街1514號的華人超市內，隨手從貨架上拿起一瓶飲料，未付錢便想走出超市；43歲的華裔店主發現後，馬上跟在白男後頭，叫他給錢。

兩人在人行道上糾纏一陣後，歹徒突然將手中的飲料瓶朝店主的臉砸去，擊中其鼻樑導致流血；不久後，62分局警員接報抵達現場，將歹徒逮捕。

據悉，犯案的白人男子為24歲的George Petrossian，他被控攻擊致傷、威脅、騷擾、微竊等罪名。

另一方面，本月5日(周二)晚上7時左右，在海灘公園大道(Shore Parkway)1752號的BJ's商場，也發生一起華裔婦女和非洲裔婦女的毆打案件；當時，68歲的華婦在商場內因某些原因與33歲的Chaneshia Clarke-Skinner發生爭執，對方身型高大，一下子便衝到華婦面前，朝其頭部揮了一拳。

受害者應聲倒地，頭部也遭遇輕傷，警方隨後趕來將她送往瑪摩利醫院治療，無性命危險；而女嫌也被逮捕歸案，遭控威脅、騷擾、攻擊65歲以上長者罪名等。

華人超市 華裔 布碌崙

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