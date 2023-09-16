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8月紐約市房租創新高 估漲勢將趨緩

記者邢易霖／紐約報導

最新數據顯示，紐約市房租在今年8月創下新高，但此後的租金上漲勢頭，預計或將稍有減緩。

根據房地產公司埃利曼(Douglas Elliman)的最新報告，曼哈頓的租金中位數達到歷史新高水平，而布碌崙(布魯克林)的租金中位數也達到了歷史第二高，皇后區部分地段，則同樣創下新高。

埃利曼公司總裁兼報告作者米勒(Jonathan Miller)表示，經過幾個月的租金上漲，市場趨於穩定，他認為，價格已經達到頂峰，正在進入趨於平穩的階段，「這是因為房東現在更關注續約，而不是試圖租出新的租約，租戶們也在觀察租金的漲幅情況，因此租金不會繼續快速增長。」

然而，米勒也指，紐約市的租金在今年年底之前仍將保持「高位」，而不是「有所下降」，「租金上漲的對立面不是租金跌落，而是穩定。」

數據顯示，曼哈頓的租金中位數創下歷史新高，連續六個月達到4400元，比一年前多了300元，增幅為7.3%。單身公寓的租金中位數也與上個月相同，為3200元。布碌崙的租金中位數達到了歷史第二高水平，為3850元，比上個月少了100元，下降2.5%，但這仍然比2022年8月份高出10%。

西北皇后區的租金中位數則創下新高，達到3900元，較8月增加了7.1%，較2022年同期增加了27%以上。該地區的單身公寓租金在一個月內上漲了4.4%，達到3225元。這一地區包括長島市(Long Island City)、阿斯托利亞(Astoria)、陽邊(Sunnyside)和木邊(Woodside)。

租金 布碌崙 紐約市

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