紐約市長管理報告 教育、交通亮眼

2023財年的「市長管理報告」顯示，市府在教育、交通、住房等方面頗有治理成效。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)15日發布2023財年的「市長管理報告」(Mayor's Management Report)，顯示市府在教育、交通、住房等方面頗有治理成效，基本實現疫後城市的全面復甦；然而，槍枝犯罪、毒品交易、非法塗鴉等逮捕數量飆升，距離實現安全城市仍有差距。

該報告為市府績效考核的指標，囊括從2022年7月1日至2023年6月30日，45個市府機構的工作內容績效；報告將重點放在了五大領域，包括青少年服務、經濟復甦、綠色城市、可負擔住房、公共治安。

報告中重點提到，紐約市青少年發展項目進展得「如火如荼」，暑期青少年就業 項目(SYEP)參與人數比去年增長22%，免費暑期項目「夏季崛起」(Summer Rising)報名人數增加了8%，幼兒托育券(Child Care Voucher)申請人數也提升了42%，彰顯紐約市在青少年及兒童教育領域成果豐碩。

在打造綠色城市方面，公共交通使用率提升。渡輪乘客增加了23%，平均每月有55萬人搭乘，創下了歷史最高記錄。 共享單車「Citi Bike」的騎行次數也提升了13%，以3200萬次的乘車輛創下歷史最高紀錄。電車數同樣飆升34%，充電樁數量也隨之增加41%。

報告指出，紐約市也正在促進公平、健康、可持續的經濟復甦。與住房相關的建築帶動了31%的就業增加；參訪紐約市文化景點的遊客增加了9%，是疫情以後實現的最大增長；通過市小商業服務局(Department of Small Business Services)職業中心註冊的求職人數也提升了15%。

住房方面，市府表示，可負擔住房數量增加了44%，達到共計2萬4090套。遊民 入住平價屋的人數增加了17%；遊民搬入公共住房的人數飆升了222%。

然而，治安方面仍然存在治理空間。重大犯罪(major crimes)逮捕人數增加了17%，槍枝犯罪逮捕數量從6426起增加到6837起，毒品逮捕飆升了30%，非法塗鴉面積比上年增長了82%，噪音罰單數量增加了154%。