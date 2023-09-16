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「女兒上學要經過3家妓院」 皇后區賣淫猖獗 家長集會抗議

記者邢易霖 / 紐約報導

皇后區居民近日參與社區集會，共同抵制賣淫、無證攤販和藥物濫用等問題，表示街頭性工作者在社區愈來愈多，孩子們不該接觸到這一情況，也不該被影響。

當日，約25名家長、教師和社區成員從傑克森高地(Jackson Heights)第37大道交第78街出發，共同前往皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)，共同抵制賣淫、無牌攤販和藥物濫用等問題，支持「保持皇后區街道的整潔」。

此次集會由當地居民盧戈(Massiel Lugo)等發起，由於羅斯福大道街頭賣淫的活動愈發猖獗，盧戈也更為擔心她孩子的安全問題，「我的女兒乘車上學，她每天都要經過三家妓院，孩子們不應該接觸到這種情況，也不應該被影響，我還是她這個年紀的時候，並沒有看到這一切。」

另一名組織者、傑克森高地居民弗裏亞斯(Ramses Frias)強調，之所以舉辦集會是為了更好的生活質量，希望確保每個人來到皇后區的這些社區都能感到安全和舒適，「這裡的問題是街道擁擠，每個街區平均有兩家妓院，它們公然地在外面招客攬客，無視法律。」

當日，與會者們沿著羅斯福大道在雨中遊行，高唱口號、手持標語，盧戈在各個妓院前停下，指出其所在，她表示，她之所以這麼做是為保護孩童。在遊行之前，她呼籲社區成員製作寫著「上學期間禁止賣淫活動」(No prostitution during school hours)的標語，儘管這引起了一些爭議，但盧戈重申，主要是為了保證社區兒童的安全及健康。

盧戈的14歲女兒賈琳(Jalene)則在當日手持明亮標語，上面寫著「性工作者不應該成為我的榜樣」，她表示，支持母親和所在的社區，「我一直在這裡生活，以前從來沒有像現在這樣。每天上學和放學，到處都是性工作者，我和我的朋友們都很害怕在街上走。」

 前共和黨市長候選人及民防組織「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)參與了此次集會。

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