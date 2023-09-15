紐約華人賣淫團夥 3嫌疑人被捕過堂

起訴書指，當被告陳思陽和閆家潤在屋內虐待受害女性時，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

一個以紐約為基地的華人 性販運和賣淫團夥14日再有三名嫌疑人被逮捕過堂，他們被指犯有敲詐勒索罪及其他相關罪名，檢方還對同案其他七名嫌疑人追加了十項罪名。

其中，陳圓圓(Yuan Yuan Chen，音譯，下同)被指犯有勒索共謀罪、性販運共謀罪、州際賣淫共謀罪和協助勒索的攻擊罪(assaults in-aid-of racketeering)等，陳亦初(Yichu Chen)和金強尼(Johnnie Kim)被指犯有霍布斯法案搶劫罪(Hobbs Act robbery)和共謀實施霍布斯法案搶劫罪。

這三人於14日遭警方逮捕。聯邦警方還對同案其他七名被告追加了十項協助勒索的攻擊罪。這七名被告分別是徐蓉蓉(Rong Rong Xu)、陳思陽(Siyang Chen)、陳思宇(Siyu Chen)、Carlos Cury、江波(Bo Jiang)、宋美珍(Meizhen Song)和于吉龍(Jilong Yu)。這些嫌疑人被指參與了一個以皇后區 為基地的犯罪組織，該組織在美國各地從事性交易、毆打和搶劫數十名婦女。

法庭文件稱，2019年4月至2021年9月，這三名被告涉嫌在美國各地開展賣淫業務，他們販運婦女，並在美國各地下令和實施對婦女的暴力攻擊，以保護地盤，並阻止性工作者為競爭對手工作或獨立工作。在實施暴力攻擊時，幾名被告捆住受害人的雙手，塞住或捂住她們的嘴讓她們不能出聲，然後用鎚子、扳手、棒球棒、擀面杖和其他鈍器對她們進行惡意毆打，使受害人受驚嚇、出血，甚至受重傷。

陳圓圓被指共謀進行性販運，並管理該團夥的跨州賣淫業務。根據指控，她與其他同案被告一起，試圖通過暴力、欺詐或脅迫手段讓婦女為該團夥工作。例如，陳圓圓要求受害婦女交出護照或護照復印件，然後以這些文件和信息要挾她們不要與「老板」作對。該團夥還試圖通過暴力手段來保護自己的地盤，陳圓圓負責設計和傳播一個展示暴力攻擊的視頻，以阻止性工作者獨立工作和跳槽。

陳亦初和金強尼是該團夥雇用的打手，他們分別於2020年9月15日和2021年4月21日直接參與了對兩名受害者的暴力攻擊，一名同謀稱毆打程度「超級嚴重」。2021年4月22日，金強尼與另一名同案一起踩踏一名受害者的全身，並反復猛踢，導致其失去知覺。