布碌崙鎚殺案 2童傷勢好轉

死者趙招招的老公劉景洪案發後首次公開發聲。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客 鎚殺案引起社區極大關注，女租客死者趙招招的家人、幫助處理籌款事宜的非營利機構親子互助會，14日上午在曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)召開記者會表示，兩名無辜受傷的五歲男童David、四歲女童Sophie的康復情況穩定，很快便會轉移至復健機構。

代表醫療團隊發言的小兒創傷醫學 主任(Pediatric Trauma Medical Director)富田桑德拉(Sandra Tomita)說，兩名兒童8月23日入院時均頭部傷勢嚴重，有多處骨折、腦挫傷，但到現在恢復效果十分顯著。

她介紹，一開始兩人都住在兒科重症監護病房，不出幾天便擺脫呼吸機自行呼吸，接著轉移至普通病房； 兩名孩童目前並排地睡在兒科病房內，一起講話、吃飯、在病床邊跟家人玩耍，也可在他人的幫助下走路，但在身體平衡、力量和協調方面還稍微有些不足。兩名孩童接下來會轉移至復健機構(inpatient rehabilitation facilities)，進行下一階段的治療，預計會耗時三至六周。

在互助會、州參議員曲怡文的爭取下，律所Anderson & Associates Law, P.C.同意免費為兩孩童成立信託基金，代為發言的律所文員王佩玲(Tiffany Wong)解釋道，目前在籌款網頁GoFundMe上已獲2800人、將近21萬元捐款，這筆錢將存入信託基金，而不是登記為課稅收益(taxable income)，可以最大限度使用在孩子身上。

不過她也指出，由於孩子的父親劉景洪的合法身分還沒辦下來，無法登記成為受託人(trustee)，律所正在考慮其他的受託方式，譬如社區信託基金(Community Pooled Trust)，由一個經理來管理受益人的資金帳戶，起到資產保護的作用。

案發後首次在公開場合講話的劉景洪說，之前一直忙於照顧身處加護病房的兩孩子，也因妻子的不幸去世受到沉重打擊，直到現在才有機會表達感激之情，謝謝一路幫他們度過難關的各界民眾、機構和單位。

「我從未想過這種悲劇會降臨在我身上，我們原本是幸福的家庭，儘管日子樸素、但一直心存感恩」，他提到妻子的一生充滿苦難，自小就因車禍失去雙親，自己成為母親後對孩子付出的愛是雙倍的。

他說，妻子案發前已在該公寓住了五年，與鄰居和朋友都相處得很融洽，妻子是善良又節儉的人，獨自照顧兩小孩確實很辛苦，但從未抱怨過；他看著兒子和女兒頭部和臉上多處大小不一的傷口，內心難以言表，對於外界謠傳的各種輿論，他表示相信法律會還給他公道，「未來的道路會充滿挑戰，但我會毫不猶豫地照顧好我的兩個孩子，並陪伴他們一起面對一切。」