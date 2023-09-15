鎚殺案救援2童 72分局表彰多名警員

市警72分局日前在警民會上表彰在租客鎚殺案中立功的警員。(讀者提供)

管轄布碌崙 (布魯克林)日落公園 的市警72分局日前舉辦警民會，表彰上月在租客鎚殺案中趕到現場救援的多名警員，讚揚警員在血腥突發案件中展示出專業素質，第一時間將受害者送往醫院搶救，為挽救他們的性命立下大功。

獲得表揚的九名警察包括警佐恩尼斯(Stephen Ennis)、警員勞雷亞諾(Omar Laureano)、陳Alina、費坎吉(Atalant Fecanji)、隆迪內利(Michael Rondinelli)、波西亞(Gregory Proscia)、帕帕米哈拉基斯(Argyrios Papamihalakis)、菲茨帕特里克(Stephen Fitzpatrick)、以及卡比奧(Ismael Hernandez-Carpio)。

72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)指出，案發時警員們抵達現場時，見到的是一地血腥的場面，但他們專業地施展了從警察學院裡學到的急救技能，迅速將兩名孩童送醫；同時也在命案公寓樓下及時逮捕兇嫌葉麗用，阻止他逃跑，她為警員們的優秀表現和專業素養感到驕傲。

代表該區、案發後非常關注此事的州參議員曲怡文，當晚也在警民會議上頒發表彰給警員們，「在生死攸關的關鍵時刻，警員們爭分奪秒搶救兩名幼童，為他們數周後能夠醒來立下功績」；她表示華人 社區對此案相當關注，也對警方沉穩的行事態度感到欣慰，代他們向警察表示感謝。