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紐約客談／做善事也要看場合

記者胡聲橋／紐約報導

華人社群媒體日前突現一段視頻，一名中老年華婦在8大道當街撒錢，引起關注。作為一名普通觀眾，第一反應可能是，這人撒的是假錢，譁眾取寵，玩鬧而已，但這名華婦撒的卻是真的美元紙幣；第二反應，這人肯定是精神不正常，才會在8大道撒紙幣。但結果是，這人並沒瘋，她撒錢是因為她信佛，她自己說，事發前幾天，菩薩給他托夢，讓她送一千個福袋，保佑平安。這名華婦因為來不及裝一千只紅包，才決定臨街撒錢。

其實，送福袋有各種各樣的方式，可以找幾個朋友，在街頭或者在超市門口，悄悄地給人發福袋；也可以到當地寺廟，指定用途，把錢捐給寺廟；或者把錢捐給學校或老人院，幫助社會服務，而這名華婦選擇的方式，是製造新聞，引起轟動的方式，真可以算得上是行為藝術級別的，讓人懷疑這名華婦是想當網紅。

這位撒錢華婦撒錢應該不是為了出名，否則不會從此無影無蹤。不過，不知這名華婦想過沒有，她當街撒錢後，紙幣飄落在整條大街，許多人都彎腰去撿，這時，如果開車者一不留神，撞上了撿錢的人怎麼辦？這豈不是天降橫禍，本來想撈點小錢，卻可能搭上性命；對於撒錢華婦而言，原本想做一件好事，但如果有人因此受傷，豈不是要懊悔半輩子，痛苦餘生。

這位華婦在撒錢的時候應該也沒有想過安全問題，但在這種場合，安全問題卻是不可迴避的，是很嚴肅的問題。說到此，這位撒錢華婦的行為還真是有些非同尋常，至少是和普通人不太一樣。無論如何，做善事也要看看場合，要多考慮一下對別人造成的影響。

8大道 社群媒體 華人

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