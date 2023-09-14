防火災 紐約市電單車、鋰電池將可舊換新

華埠月前發生鋰電池大火，造成四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 本年至今發生多宗由電單車或鋰電池所引起火災，造成十餘人死亡、百餘人受傷，其中數起發生在曼哈頓華埠 、皇后區法拉盛等華人社區；為此，市議會預計將於14日投票通過法案，推出電池置換計畫，擬提供免費或低價更換，旨在減少致命火災。

法案通過後，該計畫將成為首個由紐約市政府運營的電單車鋰電池以舊換新計畫；法案規定，此置換計畫擬於今年開始實施，並持續兩年，向有需要人士提供經過行業標準認證的電單車和電池，無償或低價置換不符合安全資質的電單車和電池。該計畫將由市府資助，並與消防部門和其他市政機構協調運營。

提出該法案的市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)表示，法案目的為「確保群眾安全」。市消防局統計顯示，本年截至本月11日，已發生180起鋰電池火災事件，供造成14人死亡、100餘人受傷。

在此提案外，市府早前已立法通過另一預防措施，即禁止銷售、租賃或出租未經認證的電動車或滑板車及其電池。雖然此規定將從16日(周六)開始實施，但多人認為無法改變把單車停放家中的普遍現象。

鮑沃斯說，希望以舊換新方案能成為解決更大問題的橋樑，填補新法律生效後的各類漏洞。當該計畫在今年3月推出時，最初僅限於電池置換，但考慮到許多外賣員使用車輛缺乏認證電池，後將其擴展為包括電動車。

在數月前的預算 談判中，市議會要求為置換計畫提供300萬至500萬元預算，但這筆資金未納入最終市政預算。法案通過後將提交予市長亞當斯(Eric Adams)，預計將獲得簽署。

針對新方案，多位華埠電單車業者表示支持以舊換新計畫，因其能為經濟條件不佳的外賣郎提供可負擔的設備更新選擇，但對於是否可解決深層問題，均持觀望態度。

一位不具名的業者說，免費更換電池固然有效，但如今外賣郎在各種壓力下被迫追求速度與效率最大化，僅有一塊合規電池並不足夠，其仍能保有多個劣質電池，或將新電池送至改裝，以加快充電速率。