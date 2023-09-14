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新冠最新補強針 紐約周五開打 霍楚籲這些人要接種

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚13日表示，新疫苗15日將在全州範圍內提供，由於新冠感染人數逐步飆升，建議六月齡以上人士都及時接種。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚13日表示，新疫苗15日將在全州範圍內提供，由於新冠感染人數逐步飆升，建議六月齡以上人士都及時接種。(州長辦公室提供)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前核准新版新冠疫苗補強針，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)13日表示，新疫苗15日(周五)將在全州範圍內供應，由於新冠感染人數逐步飆升，建議六月齡以上民眾都及時接種。

「我明白所有人都想徹底向新冠病毒說再見，但不幸的是，它並沒有同我們保持距離。」霍楚指出，截至目前，紐約州新冠陽性病患和住院人數逐步上升，七天平均每十萬人中有14例人感染，遠高於夏季水平，「但我們也不需要恐慌，因為這和2021和2022年冬天的峰值相比，還有很大的差距。」

她鼓勵民眾及時接種最新補強針，並同時接種流感疫苗和RSV疫苗。根據州府，新版補強針將在15日上架紐約州的要點、診所及醫療機構，大多數醫保都將免費提供此疫苗，無需支付額外費用。沒有醫保或是醫保不包括疫苗的人士，也可前往社區健康中心免費接種。

根據聯邦食品暨藥物管理局的最新公告，新版補強針主要針對病毒變異株XBB.1.5以及EG.5，尤其對目前橫行全美的EG.5新冠變異株有效。當局表示，目前超過90%的感染者都是「中招」XBB.1.5，測試表明新版補強針還能夠有效應對最新變種BA.2.86。

州長辦公室建議，所有六月齡以上的民眾，如果過去兩個月內沒有接種過新冠疫苗，都應該接種最新補強針。對於年齡在6個月至4歲之間的兒童，第一次接種疫苗建議嘗試兩劑莫德納(Moderna)或三劑輝瑞(Pfizer/BioNTech)；如果之前接種過，則只需再接種一劑最新的補強針就可以。

5歲至11歲的兒童，在距離上一次接種新冠疫苗後的兩個月，可以接種最新的補強針。12歲及以上的人士，如果之前接種過新冠疫苗，那麼強烈建議再接種一劑新版補強針；如果從未接種，那麼建議接種打兩劑莫德納或三劑輝瑞。

與此同時，霍楚還呼籲民眾在公共場合重新採取預防措施，養老院、公校也開始配備口罩、新冠快篩試劑和個人防護設備。「我們應該先發制人，不要大意。」

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