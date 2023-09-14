華婦當街撒幣 路人蜂擁撿錢…8大道一度交通堵塞

華婦8大道當街撒錢，鈔票飄滿大街。（視頻截圖）

布碌崙 (布魯克林 )8大道 日前驚現華婦當街撒錢，鈔票飄滿大街，引起眾人圍觀撿錢，一度堵塞交通；儘管有民眾猜測這名華婦可能神經不太正常，但據知情者說，這名華婦信佛，當街撒錢是送福袋，保佑平安。

12日下午5時多，在8大道53街和54街之間，一名中老年華婦身穿粉紅色睡衣睡褲和紅色拖鞋，左手拿著一隻黑色塑料袋，右手從袋裡抓出一把把紙幣灑向空中，同時嘴裡還念念有詞，紙幣隨風飄滿了整條大街。路人一開始都不明白發生了什麼事情，有些吃驚，當看清楚撒的是真錢後，有一些人就開始撿拾落在大街上的紙幣，造成交通堵塞。

華婦8大道當街撒錢，鈔票飄滿大街。（視頻截圖）

據事發地對面擺中草藥攤的陳女士說，撒在街上紙幣都是些一元鈔票，還有一些紅包，每個紅包裡也都是一塊錢。陳女士說，撒錢華婦當時嘴裡用福州話念念有詞，她聽不懂到底是什麼意思。中年華婦撒完錢後，很快沿著8大街向南離開現場。陳女士和其他民眾一開始都認為這名華婦精神不太正常，但後來聽說可能並非如此。

撒錢事件發生在福星食品店門前，店員鄧先生說，撒錢華婦沒有精神問題，她就住在52街附近，平時經常在8大道這一路段走動，社區對她都熟悉，有時也到食品店買東西。鄧先生介紹，聽撒錢女子自稱信佛，幾天前，她夢見菩薩要她送1000個福袋做善事集福，給大家送平安。於是，她12日下午先在福星食品店隔壁的一家飯店吃飯，一邊吃飯一邊往紅包裡裝一元紙幣，因為紅包太多，後來也就不裝了。接著就發生了當街撒幣的一幕。

8大道華婦撒錢後，一些路人前去撿錢。（視頻截圖）

鄧先生說，這名華婦撒了大概有五、六百塊錢，絕大多數是一元紙幣，也有少量五元紙幣。而且撒錢華婦的一元鈔票鈔就是從福星食品店和旁邊的飯店換的。鄧先生還說，這名婦女平時穿著還是很講究，通常都是正裝，不知道撒錢時為何穿睡衣。