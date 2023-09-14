紐約36輛地鐵、78扇窗被砸 W線全停

紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。（MTA提供）

紐約市地鐵 日前發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎，導致W線13日全部停運，D、N、Q、R線也遭大規模延誤，損失高達50萬元。

大都會 運輸署(MTA)表示，從12日晚上6時50分開始，有不法乘客開始砸壞地鐵車窗，並在一夜之間，接連敲碎了36輛列車的78扇窗戶，導致大部分W線地鐵變成了「無窗列車」。

紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。（MTA提供）

由於完好無損的W線地鐵太少，不足以支持全天運行，大都會運輸署不得不在13日停運了W線，抓緊修補、更換破損的車窗。因為這些毀壞的車窗大多位於較舊的線路上，因此工作人員不得不從停運的列車上取下車窗，預計最快可在14日早上完工、恢復該線的服務。

「這看起來像是一場惡作劇，但我們實在不清楚犯罪分子是怎麼想的。唯一可以確定的是，這對我們提供市民服務毫無益處。」紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)說，損失共計高達50萬元。

紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。（MTA提供）

市警局調查後表示，砸窗行為預計從13日午夜開始，一直持續到了當日上午。車窗是從車廂內部被砸碎的，不確定是一個人搞的還是一群人造成的。如果被捕，砸窗者將面臨重罪指控。

戴維稱，「紐約地鐵的攝像頭比拉斯維加斯的賭場還多。」然而，市警局仍在努力找尋監控以確定破壞者。「可能因為被砸的車窗大多位於列車尾部，遠離列車長室，所以監控調查有些難度。」戴維表示，當局有信心找到罪魁禍首，並將全力起訴。市警局透露，將增加地鐵系統的巡邏人員，避免惡性事件再次發生。