911事件22周年 世貿遺址敲響悼鐘 賀錦麗出席紀念儀式

副總統賀錦麗紐約出席九一一紀念儀式，州長霍楚(右)及市長亞當斯(左)也到場。(美聯社)

九一一 事件22周年紀念活動11日，紐約市在位於曼哈頓 下城的「原爆點」(Ground Zero)遺址廣場舉辦，副總統賀錦麗(Kamala Harris)、州長霍楚 (Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)等官員出席；儀式結束後，霍楚特別選在紐約市簽署了旨在支持九一一受害者權益的法案，以示慰藉。

官方悼念儀式從早8時30分開始，由遇難者家屬逐個朗讀近3000名遇難者的姓名。8時46分，現場第一次響起鐘聲，代表著22年前第一架飛機撞擊世貿中心北塔的時刻。鐘聲響起後，朗讀暫停，現場以沉默的方式對歷史時刻表達悼念。

此後，鐘聲又五次響起，分別代表九一一事件中的另外幾個令人心碎的時刻，直到10時28分，世貿中心北塔最終倒塌的時刻，最後一次鐘聲響起。遺址旁的市消防隊第十分隊(FDNY Ten House)的全體消防員也同時在消防隊門外舉行悼念儀式，向在九一一事件中犧牲的343名消防員致敬。

市消防局第十分隊自行舉辦簡短的紀念儀式，現任消防員向犧牲的前輩同仁致敬並默哀。(記者和釗宇／攝影)

世貿中心遺址旁的消防員紀念牆上插滿國旗並擺放了花圈，以紀念在22年前犧牲的343名消防員。(記者和釗宇／攝影)

悼念現場是一個專屬於九一一遇難者親屬以及其他特邀嘉賓的空間，普通悼念者和參觀者只能在下午儀式結束後才能進入「原爆點」。從中國來紐約觀光的李先生專門早起趕來，他是第一次在現場體驗到九一一對於紐約人的意義。他在觀看過消防隊員的悼念儀式後表示，「很接地氣」。雖然無法進入內場，但也足以感受到這些簡單儀式背後所蘊含的巨大的精神張力。

雖然紀念儀式內場不對外開放，但一年一度的紀念活動依舊吸引了大量普通市民或遊客到場。一名中國遊客表示能夠體會到儀式背後的精神張力。(記者和釗宇／攝影)

11日下午，州長霍楚簽署了雇主告知義務法案，要求2001年9月至2002年5月底期間曾在曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)北部特定區域內的雇主盡到通知義務，讓當時可能暴露在大樓倒塌煙塵中的員工知悉，他們有權參與九一一受害者賠償基金(9/11 Victim Compensation Fund)和世貿中心健康計畫(World Trade Center Health Program)。據市府統計，約有40萬人符合索賠的條件，其中與事發地點相鄰的曼哈頓華埠大部分地區都屬於受影響範圍。