911事件22周年 世貿遺址敲響悼鐘 賀錦麗出席紀念儀式
九一一事件22周年紀念活動11日，紐約市在位於曼哈頓下城的「原爆點」(Ground Zero)遺址廣場舉辦，副總統賀錦麗(Kamala Harris)、州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)等官員出席；儀式結束後，霍楚特別選在紐約市簽署了旨在支持九一一受害者權益的法案，以示慰藉。
官方悼念儀式從早8時30分開始，由遇難者家屬逐個朗讀近3000名遇難者的姓名。8時46分，現場第一次響起鐘聲，代表著22年前第一架飛機撞擊世貿中心北塔的時刻。鐘聲響起後，朗讀暫停，現場以沉默的方式對歷史時刻表達悼念。
此後，鐘聲又五次響起，分別代表九一一事件中的另外幾個令人心碎的時刻，直到10時28分，世貿中心北塔最終倒塌的時刻，最後一次鐘聲響起。遺址旁的市消防隊第十分隊(FDNY Ten House)的全體消防員也同時在消防隊門外舉行悼念儀式，向在九一一事件中犧牲的343名消防員致敬。
悼念現場是一個專屬於九一一遇難者親屬以及其他特邀嘉賓的空間，普通悼念者和參觀者只能在下午儀式結束後才能進入「原爆點」。從中國來紐約觀光的李先生專門早起趕來，他是第一次在現場體驗到九一一對於紐約人的意義。他在觀看過消防隊員的悼念儀式後表示，「很接地氣」。雖然無法進入內場，但也足以感受到這些簡單儀式背後所蘊含的巨大的精神張力。
11日下午，州長霍楚簽署了雇主告知義務法案，要求2001年9月至2002年5月底期間曾在曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)北部特定區域內的雇主盡到通知義務，讓當時可能暴露在大樓倒塌煙塵中的員工知悉，他們有權參與九一一受害者賠償基金(9/11 Victim Compensation Fund)和世貿中心健康計畫(World Trade Center Health Program)。據市府統計，約有40萬人符合索賠的條件，其中與事發地點相鄰的曼哈頓華埠大部分地區都屬於受影響範圍。
到場參與紀念活動還包括紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、前任市長彭博(Mike Bloomberg)、現任市警總局局長卡班(Edward Caban)、消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)等。由於出訪亞洲而未能趕回紐約的拜登總統則在回程途中在阿拉斯加短暫停留，並在當地舉辦紀念儀式。
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