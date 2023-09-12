華埠社區燭光紀念911 緬懷亞裔遇難者 提醒人們走出歷史傷痕

華埠社區人士與退伍軍人會在劉錦廣場紀念九一一事件。(記者許君達／攝影)

九一一 事件紀念日當晚，紐約華裔美國退伍軍人會與華埠 商業改進區在曼哈頓華埠劉錦廣場(Kimlaw Square)的華裔軍人忠烈坊前舉辦燭光紀念活動，緬懷死難者。

與會者齊唱美國國歌。(記者許君達／攝影)

儀式由退伍軍人會幹事梅本立主持，州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)、市長亞裔 事務主任鄭祺蓉、退伍軍人會主席鄧燦業、華埠商改區行政總監陳作舟，還有中華公所主席曾偉康、聯成公所主席梁漢本、台山寧陽公所主席伍健平等社區代表出席，國會眾議員高德曼和州檢察長詹樂霞也分別派了代表 儀仗隊高舉旗幟向九一一遇難者和犧牲消防員致敬。(記者許君達／攝影） 出席。

鄧燦業指出，九一一恐怖襲擊對於紐約市和華埠社區的傷害不僅限於事故現場的數千名遇難者，大樓倒塌所造成的有毒塵霧導致包括華埠在內的附近社區很多居民身陷多種慢性疾病甚至絕症的折磨。不過，這樣前所未有的災難也重新磨礪了美國軍人的精神，讓他們時刻保持警惕，緊盯任何對這個國度存有潛在威脅的敵人。

李榮恩表示，對於華埠來說，九一一不僅是一個用來懷念的日子，它還提醒人們要從這個社區所經歷的種種歷史傷痕中努力走出來；馬泰回憶，九一一事件發生時，他還是個中學生。當時，他在學校裡親眼目睹了飛機撞向大樓的場面，此後，他的姊姊從事發現場附近逃回家，渾身上下都變成了灰色。「非常恐怖。」

主辦紀念活動的華埠商改區參照官方紀念儀式的形式，在忠烈坊的柱子上貼出了九一一事件中所有亞裔遇難者的姓名，並著重向當時在美國航空11號航班上的空服員鄧月薇(Betty Ong)致敬，她被認為是最早發出信號提示當局飛機被劫持的當事人。陳作舟表示，在如今仇亞浪潮方興未艾之時，更有必要大力發聲，轟轟烈烈地紀念這些死難的亞裔公民。