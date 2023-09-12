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布碌崙多處警局悼911 華裔參與共同紀念

記者胡聲橋／紐約報導
市警62分局舉行九一一事件紀念活動，緬懷死難者。(寇頓辦公室提供)
市警62分局舉行九一一事件紀念活動，緬懷死難者。(寇頓辦公室提供)

九一一恐怖襲擊事件22周年，市警62分局等轄區包括華社的市警分局紛紛舉辦紀念活動，悼念在九一一恐怖襲擊中犧牲的警員、消防員以及其他遇難者。布碌崙幾位民選官員還牽頭組織了九一一追思會，眾多華社民眾參加了紀念活動。

上午8時40分，數十名警員在轄管班森賀的市警62分局門前列隊，與民選官員和社區民眾一道，共同紀念在九一一恐襲中去世的警員和遇難者。全場在肅穆的氣氛中默哀，62分局局長劉志強一一念出在九一一事件中殉職的警員姓名，警員則用莊嚴敬禮追思逝去的戰友。

據悉，市警62分局有兩名警察官當年在九一一恐襲發生後，第一時間趕去世貿雙子座現場救援，卻因呼入有害氣體和在世貿遺址接觸污染物，隨後均出現嚴重的健康問題，最終兩名警察分別於2017年和2022年去世。

州眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長莊文怡、殉職華裔警探劉文健的母親李秀燕、民主黨地區代表唐鳳巧、華人社區服務中心負責人羅添福和執行總裁吳燕珊等人出席了紀念活動。

當天，轄管日落公園的市警72分局和66分局、轄管貝瑞吉的68分局、轄管羊頭灣的61分局、轄管康尼島的60分局等多個警局，也在同一時間內分別舉行了簡單而隆重的紀念儀式。

11日下午和晚間，布碌崙還舉辦了多場活動；晚上7點，市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和曲怡文在位於貝瑞吉69街的退伍軍人紀念碼頭舉行了燭光追思活動，紀念那些在襲擊當天犧牲在現場，以及之後不幸患病喪生的人。包括駐地軍人、警局代表和社區民眾等數百人出席了晚間的追思活動。

九一一 布碌崙 日落公園

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