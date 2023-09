曼哈頓返崗比率創新高 達疫情前64%

數據顯示,曼哈頓上班族正在緩慢重返辦公室,今年第二季的返崗上班比率,創下新冠疫情以來新高。(Getty Images)

一份新的報告顯示,曼哈頓 上班族正在緩慢重返辦公室,今年第二季的返崗上班比率,創下新冠疫情 以來新高,但這一數字仍大大落後於疫情前的水平。

紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)的調查發現,2023年第二季曼哈頓寫字樓的訪問率(rates of visits)達到了新冠疫情以來的最高水平,為疫情前基本水平的64%。

該委員會利用手機數據來跟蹤曼哈頓350幢寫字樓的訪問量。調查發現,與今年第一季相比,曼哈頓寫字樓的平均訪問率上升了5%,比2022年同期高出6%,比2021年同期高出24%,是疫情以來的最高水平。

該委員會市場數據和政策總監德科斯特(Keith DeCoster)表示,重返辦公室是紐約市 經濟復甦的關鍵因素,這不僅是對寫字樓而言,而且也是對寫字樓所支持的數千家零售企業而言。紐約經濟復甦的速度超過了美國其他大城市,其中居民和遊客的回歸是關鍵所在,但寫字樓的緩慢恢復仍至關重要。

其中,曼哈頓中城南區辦公樓的訪問率最高,達到了疫情前的70%,其次是中城,為65%,接下來是下城,為54%。

德科斯特說,交通便利是租戶的主要驅動力。因此,自從回歸辦公樓的勢頭增強以來,中城的表現一直更勝一籌,而下城確實有一些區域交通不便,影響到租戶的熱情。

調查顯示,最豪華、設施最齊全的的高檔辦公樓返崗情況最好,達到了疫情前的67%;德科斯特對寫字樓的未來持謹慎樂觀的態度,他說,如果這種趨勢繼續下去,第三季可能會出現增長。他還補充說,勞工節後的一段時間將是一個關鍵的窗口期。