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曼哈頓返崗比率創新高 達疫情前64%

記者胡聲橋／紐約報導
數據顯示，曼哈頓上班族正在緩慢重返辦公室，今年第二季的返崗上班比率，創下新冠疫情以來新高。(Getty Images)
數據顯示，曼哈頓上班族正在緩慢重返辦公室，今年第二季的返崗上班比率，創下新冠疫情以來新高。(Getty Images)

一份新的報告顯示，曼哈頓上班族正在緩慢重返辦公室，今年第二季的返崗上班比率，創下新冠疫情以來新高，但這一數字仍大大落後於疫情前的水平。

紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)的調查發現，2023年第二季曼哈頓寫字樓的訪問率(rates of visits)達到了新冠疫情以來的最高水平，為疫情前基本水平的64%。

該委員會利用手機數據來跟蹤曼哈頓350幢寫字樓的訪問量。調查發現，與今年第一季相比，曼哈頓寫字樓的平均訪問率上升了5%，比2022年同期高出6%，比2021年同期高出24%，是疫情以來的最高水平。

該委員會市場數據和政策總監德科斯特(Keith DeCoster)表示，重返辦公室是紐約市經濟復甦的關鍵因素，這不僅是對寫字樓而言，而且也是對寫字樓所支持的數千家零售企業而言。紐約經濟復甦的速度超過了美國其他大城市，其中居民和遊客的回歸是關鍵所在，但寫字樓的緩慢恢復仍至關重要。

其中，曼哈頓中城南區辦公樓的訪問率最高，達到了疫情前的70%，其次是中城，為65%，接下來是下城，為54%。

德科斯特說，交通便利是租戶的主要驅動力。因此，自從回歸辦公樓的勢頭增強以來，中城的表現一直更勝一籌，而下城確實有一些區域交通不便，影響到租戶的熱情。

調查顯示，最豪華、設施最齊全的的高檔辦公樓返崗情況最好，達到了疫情前的67%；德科斯特對寫字樓的未來持謹慎樂觀的態度，他說，如果這種趨勢繼續下去，第三季可能會出現增長。他還補充說，勞工節後的一段時間將是一個關鍵的窗口期。

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