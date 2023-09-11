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500校空調故障 學生大汗上課

記者高雲兒／紐約報導
調查發現，全市有近500所公校空調失靈，使許多學生們不得不在悶熱難耐的環境中持續學習。(記者張心／攝影)
調查發現，全市有近500所公校空調失靈，使許多學生們不得不在悶熱難耐的環境中持續學習。(記者張心／攝影)

紐約市公校上周開學，但最近的一項調查發現，有近500所學校投訴空調失靈，使許多學生們不得不在悶熱難耐的環境中持續學習，其中還有學校是為殘障兒童提供服務的；而部分學校表示，修理空調需要長達兩個月。

紐約郵報報導，公校教師們近日進行了一項教室空調運作調查，並收到了496份相關投訴回復，於是編制了一份在高溫下掙扎的學校名單。執行該調查的一位老師說，許多投訴來自於為殘障兒童提供教學的第75學區，且目前還不清楚是否或有其他教室或食堂或體育館等共享空間受到了影響。

在空調失靈的同時，上周開學時的氣溫卻高，7日是紐約市學生開學的第一天，氣溫高達93度；一名消息人士稱，一些教室的溫度高達82華氏度，體育館的溫度接近90華氏度。

另一位消息人士稱，在布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)的新越卓高中(New Utrecht High School)，因為食堂和一些教室的空調失靈，學生們不得不被轉移到有空調的房間。學校領導說，空調將盡快修復，但估計需要兩個月的時間。

史泰登島一所中學老師則稱，因為教室沒有窗戶，通風不好，空調失靈讓人「非常不舒服」。更有教師團體成員在社群網站上表示，如果空調無法運轉，學校應該關閉。

紐約市教師聯合工會(UFT)則指出，他們直到上周三或上周四才收到空調失靈的通知，當時教師們正在為開學布置教室；據悉，校長們一直試圖盡快訂購修理空調所需的零件。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)對此表示不滿，「這個項目是市議會在10多年前撥款的，目的是讓紐約市的每間教室都裝有空調。但事實並非如此，每一屆沒有履行承諾的政府都感到羞恥。」

教育局回應稱，他們正在與市應急管理部門以及國家氣象局進行持續溝通，以確保實時關注天氣，並作出相應調整。

紐約市 公校 教育局

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