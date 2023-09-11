無證客危機「毀滅」論 亞當斯不改口 民主黨憂心有損2024年選情

亞當斯堅持「無證客摧毀城市」論，民主黨擔心其煽動對立影響選情。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)在10日重申「無證客危機將摧毀紐約市」的說法，並繼續強調，為應對這場危機所需的巨額花費將是一場「財政海嘯」。不過，其民主黨 政治盟友以及政治學者則擔心，亞當斯的說法很可能為明年民主黨在聯邦層面的選情「背後捅刀」。

為了應對庇護危機，市府已要求市府各部門削減開支、節省成本。亞當斯表示，財政危機將導致所有的公共服務受到影響，他還警告如果情況未能改善，尋求庇護的婦女和兒童最終也不得不與其他成年人一同住進帳篷裡。他說，現實不是烏托邦，紐約市沒有足夠的資源在看不到盡頭的情況下照顧如此多的無證客。面對「摧毀」論所受的批評，他也解釋，「摧毀」紐約的是危機，而不是無證客。

亞當斯表示，他沒有權力阻止無證客巴士進入紐約，粗暴對待庇護客是不正確的，但讓紐約人共同分擔這場危機也是不對的。他同時繼續向聯邦喊話要求其拿出有效的邊境管制措施，「讓人們在獲准入境之前，能有條件在墨西哥或其他地方原地待命。」他同時也繼續要求州府提供更多的幫助。

政治觀察家與一些民主黨人認為，亞當斯的「摧毀」論所煽動起的反移民甚至種族主義情緒，會讓共和黨的支持者抓住機會，威脅到民主黨在明年國會的選情，甚至影響到拜登。分析人士認為，如果民主黨在紐約丟失席位並輸掉國會，將導致現行移民法改革更加無望。

市大(CUNY)政治學教授弗拉納根(Richard Flanagan)表示，亞當斯沒有從去年的選舉中得到教訓。他指的是，亞當斯上任以來一直就保釋法改革問題大加抨擊，導致紐約部分對治安敏感的選區翻紅。弗拉納根直言，亞當斯在給共和黨送大禮。

一名民主黨籍國會工作人員表示，希望亞當斯能更冷靜些。他說，在認真、嚴肅和強硬地對待這場危機的同時，紐約市長還需要明確表明兩點：一是反對移民改革的共和黨人難辭其咎；二是不要發表可能煽動仇外情緒的言論，否則，這些言論「被剪輯成共和黨的廣告將會很精彩。」

州長霍楚辦公室的一名消息人士也表示，亞當斯最好把言論重點放在移民的湧入會給地方帶來的好處上，而不是過度渲染消極一面，因為紐約上州有不少保守地區極度反對移民，亞當斯的「摧毀」論將使州長的工作更難做，未來紐約市的難民也更難向州內其他地區疏散。