允許無證客工作許可 部分民代反對加速審批

庇護客工卡申請遙遙無期，州市府籲聯邦加速辦理，市議會「常識核心小組」則表示不可打破規矩。(記者和釗宇 / 攝影)

隨著紐約的無證客 危機的愈發嚴重，市府、州府此前不斷向聯邦喊話，要求為進入紐約的無證客加速辦理工作許可，使其能夠自食其力、不需仰賴政府安置。不過，市議會的「常識核心小組」(Common-Sense Caucus)近日發出了不同的聲音，認為不可打破先例特事特辦，否則將鼓勵更多人湧入紐約。

「常識核心小組」由市議會中全部六名共和黨議員以及兩名民主黨議員組成。該小組於在其官方推特上發表公開聲明，表示尋求庇護 的無證移民 必須遵守移民法的要求，按規定程序獲取工作許可。

他們表示，如果允許無證客「插隊」完成相關法律流程，將可能刺激更多的無證客湧入紐約，不但無法緩解這場危機，反而會加劇危機。聲明寫道，「我們認識到勞動力短缺的問題迫在眉睫，但我們強調，堅守規則才能維護公平，也是對那些選擇合法途徑移民到美國的人的尊重。」

目前，根據聯邦移民法的規定，無證客入境後需要至少等待150天才有可能獲得工作許可(工卡)，此後還必須再等30天才能拿到其他就業許可文件。而這個期限還只是一個理想化的數字，在當前的實際操作中，由於庇護申請的數量龐大、聯邦移民部門積壓案件眾多，因此無證客的等待時間只會更長久。

在等待工作許可批准的期間，無證客無法在美合法工作，只能在安置設施中坐吃山空。目前，有高達6萬名無證客需要紐約市府提供食宿，預計到2025年，總計花費將高達120億元。市長亞當斯(Eric Adams)多次喊話聯邦政府，表示只有讓無證會有機會自食其力才是解決危機的關鍵，並要求其加速工作許可的審批工作，州長霍楚(Kathy Hochul)也贊同此項要求。不過，拜登政府表示無能為力，因為移民規則的更改只能由國會決定。