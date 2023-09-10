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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

醉酒華男深夜地鐵站遇劫反抗 遭西裔匪打傷 被搶走600元及手機

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男深夜搭地鐵回家時遭西語裔男子搶劫。(谷歌地圖)
一名華男深夜搭地鐵回家時遭西語裔男子搶劫。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生多起街頭搶劫案，其中一名喝醉酒的華男深夜裡從地鐵站出來後，遭西語裔男子搶劫，雙方也陷入搏鬥，導致受害者受傷；管轄當地的市警62分局發布消息，指嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據紀錄，該案發生於本月2日(周六)凌晨2時左右，在國王高速路(Kings Highway)交西7街的N線地鐵站，48歲的華男用廣東話向到場調查的華警表示，當時，他從曼哈頓搭乘康尼島方向的N線列車，在該車站下車，沿著站台以南方向，正要走出車站。

一開始，他未察覺身後跟著一名西語裔男子，對方趁著無人時，突然衝到他的身後，伸手搶他的背包；受害者見狀強拉著他的背包、不願鬆手，但劫匪的力氣很大，最終奪過背包後從裡面翻找出一個錢包，搶走約600元現金及一部手機。

劫匪在逃離之前將錢包丟回給受害者，華男不甘被搶劫，於是追了上去；雙方開始相互大打出手，華男身上多處遭到揮拳攻擊，被警方發現時，左手臂、頭部下巴等都受傷流血，被送往康尼島醫院接受治療，並無性命危險。

警方指出，受害者當下因為醉酒，因此無法記得劫匪的樣貌、往哪個方向逃逸，不過隱約記得是一名西語裔青少年；警方猜測受害者可能是喝醉酒、狀態不佳，因而被劫匪盯上，目前正在搜集證據調查案件中，嫌犯尚未落網。

在另一起案件中，一名25歲的男子於8月31日(周四)晚上11時左右，在西12街交17大道處，遭一名持刀的劫匪搶走錢包，導致他損失300元現金、多張信用卡等；受害者表示，當時停好車，剛下車時劫匪便拿著一把綠色的刀子衝上來，在他的右手臂上畫了一道口子，威脅道「交出你的錢包」。

受害者交出錢包後，劫匪便往反方向撒腿逃逸，不久後，62分局警員接到報警電話，警方來到現場調查，成功在附近區域發現該名劫匪的身影，將其逮捕；劫匪是一名40歲的西語裔男子，名為Marco Antonio，將送往法院控罪。

華男 地鐵站 康尼島

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