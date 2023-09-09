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紐約公校校車罷工暫停 下周一照常開

記者張心／紐約報導
市教育總監班克斯8日表示，校車罷工將不會在下周初發生。(記者張心／攝影)
市教育總監班克斯8日表示，校車罷工將不會在下周初發生。(記者張心／攝影)

市教育總監班克斯(David Banks)8日表示，下周一校車將照常運行，罷工將不會在下周初發生，且由於談判還在繼續，市府預計近期都不會有罷工現象出現；然而也有教育專家「唱衰」，認為隨著市教育局資金的枯竭，及無證客兒童的持續加入，恐怕難以同校車司機在漲薪方面達成協議。

班克斯在8日訪校時透露，11日(周一)開始，學生們將不會收到校車罷工的威脅，加上代表校車司機的Amalgamated Transit Union Local 1181工會，十分願意進行勞資談判，他預計近期都不會有校車罷工事件的發生。「如果會有罷工，也不會在近期。」

他接著為家長們「塞救心丸」，直言：「不必擔心最近會有校車罷工出現，請家長們鬆一口氣。」

然而，Amalgamated Transit Union Local 1181工會表示，罷工尚未取消。「罷工仍有可能發生，我們沒有做出不罷工的承諾。雖然我們正在盡一切努力避免罷工，談判也仍在進行中，但時間已經不多了。」該工會稱，他們需要更多的錢，希望簽訂新的薪資合同。

教育網站Chalkbeat發表評論指出，紐約市教育面臨資金「燒光」的威脅，恐怕難以支撐這些「燒錢」的新協議。該網站稱，為紐約市教育注入生機的是價值7億元的聯邦新冠救濟金，但是即將在2024年10月之前使用完畢，在沒有找到新的充足的新預算來源之前，由聯邦經費支撐的教育服務都難以為繼。

Chalkbeat還表示，湧入紐約市的無證兒童沒有任何減緩的趨勢，也對公校教育資源和資金造成新難題。根據市教育局數據，去年夏天以來，已有大約2萬1000名無證兒童入讀公校，這對市教育系統帶來新的挑戰，即需要花錢招聘更多有西語裔、英語背景的雙語教師。在市獨立預算辦公室(The Independent Budget Office)的統計中，無證兒童所在的公校中，雙語教師僅不到一半。班克斯表示，他正在採取新舉措，以加強雙語教師的招聘。

教育局 罷工 紐約市

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