11萬移民湧入… 亞當斯：無證客危機 將摧毀紐約市

市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)

紐約市無證客 危機不斷惡化，目前接納超過11萬無證客；市長亞當斯 (Eric Adams)發出「核爆級」評論，稱無證客危機即將徹底摧毀紐約市，每個市民都難以倖免；他也繼續喊話聯邦政府，要求加大援助，在紐約分擔「國家危機」的路上助一臂之力。

罕見尖銳評論 促聯邦增援

這是自無證移民危機爆發以來，亞當斯發表的最尖銳、最悲觀的一次評論。自2022年春季以來，大批無證移民越過美墨邊境，從德州坐大巴到紐約市；截至目前，已有超過11萬無證客來到紐約。

紐約市長亞當斯悲觀預測，無證移民危機即將徹底摧毀紐約。(市長辦公室提供)

亞當斯在6日晚間在市民會議上表示，「我看不到無證客湧入現象有減緩的趨勢，這一問題終將徹底摧毀紐約市，我們每個人都難以倖免於難。」他舉例稱，去年僅有1萬5000人來紐約市避難，目前已經飆升到11萬人，「我們即將徹底失去紐約市，每個社區所獲得的服務都將受到負面影響。」

亞當斯發表此番言論後的幾小時前，市府剛宣布將數百名單身成年無證客從曼哈頓的高級酒店遷出，轉移到蘭德爾島(Randall's Island)上新建的大型避難所，為有小孩的家庭挪出空間。

被視為大選掣肘拜登把柄

亞當斯的悲觀言論得到了共和黨人的支持，並將其看做掣肘拜登2024年總統選舉的「把柄」。國會眾議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，「亞當斯說的對，拜登的邊境危機正在傷害美國，紐約市應該得到更多支持。」

長島國會眾議員拉洛塔(Nick LaLota)稱讚亞當斯「終於承認了紐約市的現狀」。他表示，承認自己有問題是解決問題的第一步，「市長在這次會議中，如實說明了紐約市的移民危機，這值得稱讚。下一步，他應該立刻廢除紐約市的庇護政策。」

移民維權組織怒批亞當斯

然而，這也引發了移民維權組織和部分民主黨人的憤怒，他們認為亞當斯的移民言論充滿種族主義，背棄了紐約長久以來的庇護條約。根據法律，紐約市必須為有需要的人提供住所；主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)7日稱，這一規定是無證客蜂擁而至紐約的根源。「這一政策在以前是個小秘密，現在搞的全球皆知，都認為紐約市充滿慈悲心，會接納一切人。」