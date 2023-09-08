紐約公校開學 一掃新冠陰霾

家長陪同孩子返校。(記者張心／攝影)

紐約市公校 7日開學，幾所華裔眾多的公校一早便大排長龍，不少第一天上學的新移民幼童顯得侷促不安，但大部分學生興奮入校；家長表示，希望孩子們能盡快適應校園生活；儘管近期新冠疫情 有所反復，但公校顯然已經擺脫疫情陰霾，幾乎無人佩戴口罩 。

在華人眾多的布碌崙(布魯克林)日落公園169小學，由於學校大門一側仍在施工中，校方依照學生的年級，設五個入口進出，而每個入口均有會說中文、西語裔的教職員協助工作；但當天仍有許多首次報到的華人家庭，因不了解程序或沒看清各入口貼著的海報，看到有人排隊就開始排起隊來，快到最後才發現排錯隊伍。

送新生孩子上學也是件相當挑戰的事，一名華裔母親當日就推著嬰兒車送就讀幼兒園的男童上學但到了校門口，男童開始苦惱、百般拒絕下車，還對前來苦勸的教職員喊道「No！No！」，令該名母親非常頭疼。她也向教師解釋道，孩子太久沒上課，整個暑假也待在家裡，因此對返校有些抵觸；「裡面好多東西玩，還可以認識新朋友」，跟男童「協商」一陣後，對方才終於肯下車。

居住在附近的華裔家長鄭先生指出，在中國出生長大的兒子3日才抵達紐約，由於是第一次在美國上學，兒子很不安；「主要對新環境很不熟悉，如果是在中國開學就不會這樣」，鄭先生拍拍兒子的肩膀安慰道，孩子原本還想過兩天再來上課，但他覺得反正遲早都要適應，倒不如快點上課。

不在意疫情 反擔心流感

在皇后區森林小丘華人學生眾多的196小學(P.S.196)門口，早上8時不到就有許多家長已陪孩子等待學校門口，排隊等待學校的開放。雖然州長、州衛生廳、市衛生局不斷提醒，潛在的新冠變種病毒EG.5正大規模傳播，建議學生勤做核酸檢測，公校也將免費提供快篩試劑和口罩，但從當日開學的景象來看，沒有任何學生配戴口罩，新冠的陰霾早已一掃而過。

家長楊舒在校門口給女兒攝影留念，記錄她進入新學期開學第一天。對於新冠疫情，她認為已經「聽到審美疲勞」，目前紐約市的情況並不嚴重，走在路上也沒有人戴口罩，沒有必要過分緊張，「如果市教育局或者學校通知需要預防，那麼我們也會配合，但總體感覺疫情已經是過去式，天氣轉涼注意流感反倒更加重要。」

到下午2時許的放學時間，法拉盛244小學(P.S. 244Q)門口接孩子放學的家長們排起長龍，在老師的帶領下，分批進入接孩子。家長徐Catherine說，自己五歲的孩子是第一年來該小學就讀幼兒園，「本來以為他会哭，但是他很大方跟我说say byebye了」。對於孩子的教育，她表示更希望孩子自由，有多才多藝的發展，「像我們這一輩在國內的，就是一天到晚都在讀書」。

高Summer的孩子同樣就讀第一年幼兒園，平常總擔心小孩內向的她，驚訝孩子也沒哭鬧，「他對這個學校挺期待的，說喜歡這個老師」。但是和徐Catherine不同的是，她偏向國內的教育方式，「這裡太鬆散，國內嚴格一點，壓力大點」。

面臨升學考 家長群熱議

趙Zack的孩子略大一些，今年就讀二年級，他描述自己的孩子期待開學已久，「放假開始很興奮，後來就很無聊」。因為孩子要在三年級結束後面臨升學考試，他說已經在家長群裡和其他家長討論，「中國家長考慮得多一些，但是我也不要求孩子多厲害，而且他成績還不錯」。

紐約華人家長會會長黃德旺表示，為了讓孩子更快融入學校，他們和25學區辦公室早在上周就辦了返校活動，幫助家庭為新學年做準備，「大多數父母需要做的就是和孩子交談，因為很多孩子會有點緊張，也不知道家長會來接他們，以為自己被遺棄了」。

新學期已經開始，他對家長的第一個建議是及時和學校溝通交流，「244小學有自己的交流軟件，其他學校有「教室與家庭」(ClassDojo)等應用，放學後也要查看孩子有沒有帶信件回來，以及電子郵箱信息等，積極了解孩子在學校動態」。