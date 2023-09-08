紐約客談／保護華埠老店 花錢不是關鍵

熟悉曼哈頓華埠 的讀者也許知道，近期有許多經營年頭許久的老牌店鋪因內外壓力關門停業，包括腸粉餐車、精品書局和草藥茶莊等。背後原因除疫情 衝擊外，還有房東逼遷和業者年邁等，引來諸多居民感嘆惋惜和不捨。在如此時代背景下，保護和傳承老字號的呼聲不絕於耳，社區與政府亦開始投入資源資金，嘗試延續種種文化符號。但在注資之外，如何巧用方為關鍵。

華埠作為紐約最早的華人 社區，營業時間超過半世紀的老牌商家比比皆是，如貴夫人旗袍時裝屋、美心咖啡茶餐廳、合利大飯店、美麗華茶餐廳和合記飯店。它們已然成為華人文化的象徵，還是各地遊客必去之處。然而，在過去數十年經歷過九一一事件、颶風珊迪和新冠疫情等事件的多重打擊后，許多商家已漸漸看到危機。有的失去了往日客流，還有的無法找到繼任者或經營不當，關門或被收購，比如勿街某傳統麵店。

其中不少商家，經營內容均是傳統的華人手作或藝術工藝，包括旗袍服飾、鐘錶修理或精品雜貨。隨著時代發展和人口流失，幫襯其店的顧客愈發稀疏。若要尋求幫扶之道，是否可以從其他成功的社區活動和商業吸取經驗？它們有的在新一代幫助下，利用網絡和多媒體將品牌廣而告之，收穫大量擁躉。

若要論文化、歷史和故事，相信這些商家個個「乾貨滿滿」，但是否能遇到有心之人幫助，還要看各民選官員、僑團和商會的努力。另外，監獄和遊民所的設立，加之治安的不斷惡化，也是阻礙遊人前往華埠的因素之一。老店固然足夠吸睛，但若沒有良好的社區環境支撐，也就僅能「倚老賣老」。