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紐約8月犯罪率下降 槍擊案大減

記者劉梓祁／紐約報導
數據顯示，紐約市8月犯罪率總體下降，尤其槍枝暴力犯罪明顯減少。(Getty Images)
數據顯示，紐約市8月犯罪率總體下降，尤其槍枝暴力犯罪明顯減少。(Getty Images)

自新冠疫情發生後，犯罪率升高時常成為熱議話題，然而市警(NYPD)在6日宣布，紐約市8月犯罪率總體下降，尤其槍枝暴力犯罪明顯減少。

根據市警，全市8月錄得七大主要犯罪類別共1萬1400起案件，包括謀殺、強姦、搶劫、重罪襲擊、大規模盜竊、入室行竊和汽車盜竊，比同期的1萬1574起同類犯罪相比下降1.4%。

與此同時，警方統計顯示槍擊事件減少23.5%，上月報告的槍枝暴力事件為88起，低於往年同期的115起。警方表示，在本年的前八個月內，全市槍擊事件減少26.1%、謀殺案數量下降了10%，有望在2023年結束時將後者控制在約400起以內。

數據還顯示，儘管犯罪率下降，但逮捕人數大幅上升。市警於8月共在七大主要犯罪類別中逮捕4796名嫌犯，與去年同月相比增加19.4%。截至8月31日，總共已有3萬5429人被捕，為1999年以來前八個月內的最高數字。

新任市警總局局長卡班(Edward Caban)將槍枝暴力急劇下降歸功於「減少槍支暴力計畫」，僅在8月份，有超過342人因涉及槍支而被逮捕；截止日前，警方已查獲超過4600支槍械，並逮捕2916名槍支犯罪分子。

儘管如此，汽車盜竊案在上月數據中仍為漲幅最大的七大主要犯罪。統計指，上個月發生近1500起汽車盜竊案案，其中包括汽車被盜或汽車零部件被小偷拆卸，較2022年8月的1204起汽車盜竊案增加24.3%。

警局發言人表示，這一增長主要是由於部分起亞和現代車型點火系統的漏洞被利用，使其容易被盜。今年6月，亞當斯(Eric Adams)政府已對兩家汽車製造商提起訴訟，迫使其修復這些漏洞。

此外，重罪襲擊案亦略有上升，與去年8月相比僅增加8起，但仍為上月重罪種類中第二多，有2397起。在超過1000元的財產盜竊案中，共有4620起案件發生在8月，但仍比去年同期減少131起。

警局報告還稱，8月地鐵內的犯罪率較上月同期下降6.6%，並表示在皇后區三個分局推行的阻罪項目「商戶業務改進計畫」取得成功，對涉嫌店內盜竊的83名嫌犯發出「刑事入侵通知」，該項目將擴展到整個皇后區。

槍支 皇后區 槍擊

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