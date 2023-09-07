貝賽菸草店遭持槍搶劫 損失9000元

嫌犯持槍搶劫貝賽菸草店。(市警局提供)

華人聚居的皇后區 貝賽，近日發生一起持槍搶劫案，致當地一家菸店損失9000元，不過根據市警局數據，整體而言，包括貝賽、法拉盛 等地的皇后區北區的搶劫及入室盜竊案，均在顯著下降，重罪攻擊則激增近90%。

根據管轄貝賽的111市警分局，4日晚上11時55分，幾位不明身分者進入位於貝爾大道(Bell Blvd.)43-23號的「Zaza」菸草店(Zaza Smoke Shop)，向店內20歲的男性店員展示槍支，並帶走店內的總價值約在9000元的店內物品，其中包括大麻類的銷售產品。

隨後，這一行人開著一輛頭燈有瑕疵的黑色寶馬(BMW)轎車逃離現場，作案過程中無人傷亡。而從現場監控攝像紀錄下的作案圖片來看，至少有三名男性進入店內參與搶劫，他們穿套頭黑色長袖衫，戴口罩 ，其中兩人戴藍色塑膠手套，手持槍枝威脅。

不過根據市警局匯集8月28日至本月3日的周犯罪數據，整體而言，包括貝賽、法拉盛等在內的皇后區北區，搶劫案及入室盜竊類刑案，相較去年同期顯著減少，劫案由去年的45起下降至35起，降幅22.2%，入室盜竊案由去年的48起降至35起，降幅27.1%。重罪攻擊則由去年的35起飆升至66起，激增88.6%。

搶劫案的主要類型為針對個人電子產品、以及珠寶首飾搶劫，分別為八起以及七起，最近在華社，也頻傳以假鍊換真金的模式作案，嫌犯們假意為受害人套上假金項鍊，再伺機取下受害人所帶的真鏈。入室盜竊則重點針對民宅，日間意圖闖空門進民宅的竊案共12起，夜間則有七起。