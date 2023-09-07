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反設庇護所 史里華揚言封鎖史島橋梁

記者顏潔恩／紐約報導
前共和黨市長候選人史里華揚言強行關閉通往史泰登島的多座橋梁以阻攔無證客，並表示將再出征2025年的紐約市長選舉，他在此前的示威中被捕。(Getty Images)
前共和黨市長候選人史里華揚言強行關閉通往史泰登島的多座橋梁以阻攔無證客，並表示將再出征2025年的紐約市長選舉，他在此前的示威中被捕。(Getty Images)

紐約市無證客危機發酵之際，前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)已在史島帶領多場抗議新設庇護所的集會，喊話市府不要再令更多無證客湧進城市；最近一次集會活動上，史里華揚言市府若執意在史島繼續設立庇護所，將強行關閉通往史泰登島的多座橋梁，並表示將再出征2025年的紐約市長選舉。

過去數周內，由史里華帶領民眾在全市範圍內舉行反設庇護所集會；本月5日，他和一眾反對者在由私立學校St. John Villa Academy改建的庇護所前示威，責怪市府在沒有給予民眾足夠的時間準備情況下，便緊急設立無證客庇護所，給市民造成負擔，「我會成為市長最可怕的惡夢，所有因他設立庇護所的社區，我絕不會讓他忘記。」

史里華指出，他將聯合島民一起，阻止無證客移民湧進該所學校；若市府不從民意，他威脅將關閉維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)、高瑟爾橋(Goethals Bridge)、貝玉揚橋(Bayonne Bridge)、外橋渡口(Outerbridge Crossing)等橋梁的通行。

圖為史里華在市長官邸瑰西園前集會被捕。(Getty Images)
圖為史里華在市長官邸瑰西園前集會被捕。(Getty Images)

史里華也指責市長亞當斯(Eric Adams)「拋棄」史泰登島，指自己將會代替他做得更好，透露將在2025年再參選市長一職，「亞當斯你等著，還有兩年我就來了」；6日他也發布聲明，表示仍需要提交參選文件並籌集資金，雖還不是正式的參選人，但當時機成熟時，將會展開競選工作。

針對史里華的挑戰，亞當斯辦公室暫且未作出回應，不過上個月當被問及史里華一系列的集會活動時，亞當斯絲毫未將其看在眼裡，還稱其為「小丑」；「無論什麼時候別人提及史里華這個名字時，就已經給和我其他紐約客造成傷害，去查一下『Buffoon』(小丑)這個詞，再告訴我你聯想到什麼。」。

據悉，史里華在抗議活動中屢次發表了反移民言論，視將尋求庇護的無證客為「罪犯」、「機會主義人士」，濫用紐約市庇護城的屬性和「庇護權」(Right to Shelter)；他主張切斷難民繼續湧入紐約市，將他們送往華府。

庇護 無證客 亞當斯

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