反設庇護所 史里華揚言封鎖史島橋梁
紐約市無證客危機發酵之際，前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)已在史島帶領多場抗議新設庇護所的集會，喊話市府不要再令更多無證客湧進城市；最近一次集會活動上，史里華揚言市府若執意在史島繼續設立庇護所，將強行關閉通往史泰登島的多座橋梁，並表示將再出征2025年的紐約市長選舉。
過去數周內，由史里華帶領民眾在全市範圍內舉行反設庇護所集會；本月5日，他和一眾反對者在由私立學校St. John Villa Academy改建的庇護所前示威，責怪市府在沒有給予民眾足夠的時間準備情況下，便緊急設立無證客庇護所，給市民造成負擔，「我會成為市長最可怕的惡夢，所有因他設立庇護所的社區，我絕不會讓他忘記。」
史里華指出，他將聯合島民一起，阻止無證客移民湧進該所學校；若市府不從民意，他威脅將關閉維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)、高瑟爾橋(Goethals Bridge)、貝玉揚橋(Bayonne Bridge)、外橋渡口(Outerbridge Crossing)等橋梁的通行。
史里華也指責市長亞當斯(Eric Adams)「拋棄」史泰登島，指自己將會代替他做得更好，透露將在2025年再參選市長一職，「亞當斯你等著，還有兩年我就來了」；6日他也發布聲明，表示仍需要提交參選文件並籌集資金，雖還不是正式的參選人，但當時機成熟時，將會展開競選工作。
針對史里華的挑戰，亞當斯辦公室暫且未作出回應，不過上個月當被問及史里華一系列的集會活動時，亞當斯絲毫未將其看在眼裡，還稱其為「小丑」；「無論什麼時候別人提及史里華這個名字時，就已經給和我其他紐約客造成傷害，去查一下『Buffoon』(小丑)這個詞，再告訴我你聯想到什麼。」。
據悉，史里華在抗議活動中屢次發表了反移民言論，視將尋求庇護的無證客為「罪犯」、「機會主義人士」，濫用紐約市庇護城的屬性和「庇護權」(Right to Shelter)；他主張切斷難民繼續湧入紐約市，將他們送往華府。
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