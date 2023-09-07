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抗議無效 史島特拉維斯2庇護所續營運

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島多名民選官員譴責市府將無證客移民安排到島上酒店居住。(取自推特)
史泰登島多名民選官員譴責市府將無證客移民安排到島上酒店居住。(取自推特)

無證客危機是紐約市當前面臨的重大問題之一，以保守、共和黨民眾居多的史泰登島，是全市抵制無證客最為激烈的區域；不過，儘管島上各級民代已多次集會抗議市府設立臨時庇護所，市府官員6日放話，位於史島中部特拉維斯(Travis)地區的兩間庇護所不會因此停止營運。

共和黨市議員卡爾(David Carr)、史島區長佛塞拉(Vito Fossella)、州眾議員皮洛佐羅(Sam Pirozzolo)、莱利(Michael Reilly)日前攜手特拉維斯公民協會(Travis Civic Association)的前主席葛拉(Gene Guerra)召開記者會，再度呼籲市府停止在該地區的平價連鎖酒店Comfort Inn、Holiday Inn Express設立的移民庇護中心。

他們透露，市府與提供庇護服務的非營利組織Project Hospitality自6月簽署合同，合同價值超過4000萬元，將在本月底到期；民代望市府能尊重民意，不要再續約。

然而市社會服務局6日已給出明確答覆，由於紐約市持續應對自2022年春季便開始湧入的難民潮，以上兩所酒店的合同必須延續；發言人表示，每個月仍有數千名難民抵達紐約，市府的系統已被推到了崩潰邊緣，「為了繼續給他們提供重要的生命線，包括住所、食物和基本服務，我們必須利用一切可使用的工具」，換言之需延長或續簽與非營利機構合作夥伴的現有合同。

「市府很明顯在等待華府的援助，但華府並未提供應對措施，至於市府作出的這項回應，標誌著在無證客危機上犯下的最新失誤」，卡爾6日說道，紐約市將重複一年多前的首批無證客移民抵達紐約時犯下的錯誤，「只要我們繼續擴大庇護所容量，聯邦政府就不會介入並承擔責任，無證客只會繼續湧入。」

卡爾認為，結束這場危機的唯一方式就是關閉庇護所，且應立即從特拉維斯庇護所開始，呼籲市府停止使用紐約市納稅人的錢，來為無證客提供無限的免費福利。

庇護 無證客 紐約市

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