紐約市府無證客4.32億合同沒競標 市主計長拒批

市主計長蘭德(中)拒絕批准市府擬同DocGo公司簽訂的4億3200萬元合同。(市主計長辦公室提供)

紐約市 府擬同DocGo公司簽訂一份4億3200萬元的合同，以委託該公司對無證客 展開住房和護理援助，但該項目未經過競標；市主計長蘭德(Brad Lander)6日拒絕批准該合同，稱該公司「德不配位」缺乏專業能力且頗具爭議。

蘭德指出，新冠期間署名為Rapid Reliable Testing NY LLC的DocGo公司，完全沒有任何證據表明其具備為無證客提供住房、交通、甚至是社會服務的經驗。「這是一家醫療服務公司，不是一家物流公司、社會服務提供商或法律提供商。我的辦公室並不輕易做出拒批合同的決定，但經過仔細審查，該公司有許多問題存在，所以我們拒絕批准這份合同。」他認為該公司涉嫌誇大財物價值、干涉執法、職場違規等。

除此之外，DocGo公司負面新聞纏身，蘭德說，「有報導稱，公司工作人員涉嫌虐待、誤導庇護申請人，且未能適當回應他們報告的襲擊事件，提供的服務完全無法滿足無證客需求，這跟加劇了我們的擔憂。」

此前有消息透露，DocGo公司計畫將同紐約市府的合同作為跳板，進而爭取價值40億元的聯邦合同。該公司首席執行官卡彭(Anthony Capone)曾表示，紐約市府無競標便授權合同給DocGo公司，提升了該公司的「可信度」。

對於市主計長的拒絕，該公司發言人回應，「已經得到市長的保證，無論是在過去還是在未來，市長都會全額支付合同金額。」

市長辦公室盧特瓦克(Charles Kretchmer Lutvak)也發表聲明稱，「由於目前有近6萬人在市府遊民 系統中，每個月還有成千上萬的無證客抵達紐約市，我們正竭盡全力防止他們露宿街頭，真心希望市主計長辦公室能與我們達成合作。」