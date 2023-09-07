我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

紐約市府無證客4.32億合同沒競標 市主計長拒批

記者張心／紐約報導
市主計長蘭德(中)拒絕批准市府擬同DocGo公司簽訂的4億3200萬元合同。(市主計長辦公室提供)
市主計長蘭德(中)拒絕批准市府擬同DocGo公司簽訂的4億3200萬元合同。(市主計長辦公室提供)

紐約市府擬同DocGo公司簽訂一份4億3200萬元的合同，以委託該公司對無證客展開住房和護理援助，但該項目未經過競標；市主計長蘭德(Brad Lander)6日拒絕批准該合同，稱該公司「德不配位」缺乏專業能力且頗具爭議。

蘭德指出，新冠期間署名為Rapid Reliable Testing NY LLC的DocGo公司，完全沒有任何證據表明其具備為無證客提供住房、交通、甚至是社會服務的經驗。「這是一家醫療服務公司，不是一家物流公司、社會服務提供商或法律提供商。我的辦公室並不輕易做出拒批合同的決定，但經過仔細審查，該公司有許多問題存在，所以我們拒絕批准這份合同。」他認為該公司涉嫌誇大財物價值、干涉執法、職場違規等。

除此之外，DocGo公司負面新聞纏身，蘭德說，「有報導稱，公司工作人員涉嫌虐待、誤導庇護申請人，且未能適當回應他們報告的襲擊事件，提供的服務完全無法滿足無證客需求，這跟加劇了我們的擔憂。」

此前有消息透露，DocGo公司計畫將同紐約市府的合同作為跳板，進而爭取價值40億元的聯邦合同。該公司首席執行官卡彭(Anthony Capone)曾表示，紐約市府無競標便授權合同給DocGo公司，提升了該公司的「可信度」。

對於市主計長的拒絕，該公司發言人回應，「已經得到市長的保證，無論是在過去還是在未來，市長都會全額支付合同金額。」

市長辦公室盧特瓦克(Charles Kretchmer Lutvak)也發表聲明稱，「由於目前有近6萬人在市府遊民系統中，每個月還有成千上萬的無證客抵達紐約市，我們正竭盡全力防止他們露宿街頭，真心希望市主計長辦公室能與我們達成合作。」

紐約市 無證客 遊民

上一則

防癌專家張楊明德離世 社區懷念

下一則

抗議無效 史島特拉維斯2庇護所續營運

延伸閱讀

預防新冠 紐約公校發免費快篩、口罩

預防新冠 紐約公校發免費快篩、口罩
家長不會英文 紐約公校提供免費翻譯

家長不會英文 紐約公校提供免費翻譯
90℉熱爆 紐約市開放500間避暑中心

90℉熱爆 紐約市開放500間避暑中心
開學在即 紐約市府助2萬難民童註冊入學

開學在即 紐約市府助2萬難民童註冊入學

熱門新聞

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱。(記者張心╱攝影)

華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

2023-09-02 02:23
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

2023-09-01 07:21
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡