家長不會英文 紐約公校提供免費翻譯

新學期即將於9月7日開學。(記者張心／攝影)

新學期即將於本月7日(周四)開學，紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)5日為新移民家庭 介紹六項返校建議，特別指出即使是母語為非英語的家長，也可免費享受公校 翻譯和口譯服務，及時了解孩子在校的表現情況。

紐約移民聯盟表示，孩子在紐約市公校讀書的家長們，都有權要求市教育局 將自己孩子的學校紀錄、文件檔案等翻譯成便捷自己的語言，也可以在學校會議、市教育局會議上，要求提供口譯員服務。如果公校不能立刻滿足家長的翻譯需求，家長可以發送郵件至[email protected]，也可撥打市教育局投訴電話(718)935-2013。

紐約移民聯盟還指出，對於母語為非英語、且正在學習英語的學生，他們有權利獲得特殊的語言指導，比如參與過渡性雙語教育(Transitional Bilingual Education)、雙語教育(Dual Language)、 英語為新語言(English as a New Language)項目。若所在公校沒有席位，也可轉學到其他有位置的公校。

該組織提醒，所有入讀公校的學生，只要年齡在兩個月至18歲之間，都必須接種規定的疫苗。他們鼓勵家長將學生帶到免費或低成本的診所，接受全面的健康檢查和疫苗接種。相關診所信息可參考，https://reurl.cc/Y0ljWl。

由於校車存在潛在的罷工可能，該組織還提醒家長，若想獲得及時信息，應訪問網站https://reurl.cc/r6l1xO，或撥打學生交通辦公室電話(718)392-8855，也可發送電子郵件諮詢[email protected]。

此外，因今年無證客家庭兒童入讀公校人數較多，紐約移民聯盟提醒無證學生家長及監護人，應該及時帶著孩子到社區家庭歡迎中心(Family Welcome Center)尋求幫助，為孩子進行登記和註冊。若無法實地前往，也可在MySchools網站上進行在線登記，或撥打311報名。