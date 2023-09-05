走線專題／大量移民 華裔教授：正合美國勞動需求

奧伯尼州大社會學教授梁在認為，造成此次大批量華人從美墨邊境走線偷渡的原因主要是中國經濟不振以及美國簽證收緊。(取自SUNY Albany官網)

近幾個月來，成千上萬的華人移民 從美墨邊境偷渡 入美，成為近來人數增長最快的偷渡族群，他們徒步穿過哥倫比亞和巴拿馬之間的危險峽谷，只為來美尋找新生活，因此被稱為「走線 者」；移民專家表示，走線風潮興起的原因主要是中國經濟不振以及美國簽證收緊，並表示這對美國的勞動市場不一定是壞事。

奧伯尼州大社會學教授梁在，多年來研究華人移民問題，他著有「從唐人街到每一個城鎮——中國移民如何在美國擴大餐飲業」等書；他認為，造成此次大批量華人從美墨邊境走線偷渡的原因主要是中國經濟不振以及美國簽證收緊。

在經濟方面，他指出，中國新冠疫情後經濟恢復緩慢，失業率不斷上升，對中低端工人來說傷害極大，尤其是許多電子廠家撤出中國大陸市場，紛紛轉移到東南亞，導致不少工人失業，「現在這種低增長的情況是很多人不適應的」。根據中國國家統計局的數據，2022年全年國內生產總值比上年增長3%，遠低於年增長5.5%的目標。

梁在補充，嚴格的簽證審查和中美之間的旅行限制是走線興起的另一個原因，因此許多中國人無法直接飛往美國，只能另闢蹊徑。

梁在總結，這次走線的移民有三個特點：一是省份多樣化，「以前主要是來自福建的移民，現在全國各地都有」；二是層次多樣化，他指過去偷渡的人群可能多為文化層次不高的底層人群，「但現在有很多大學畢業的學生，還有很多小企業家」；第三是走線內容網路化，主要是指若從前若偷渡，需要專業人士或前輩或中介等作為路線的帶頭人，不僅傳播範圍有限，而且費用高昂，「從前可能一個人偷渡可能要8萬美元的費用，現在下降到只需要5到8萬元人民幣。」

梁在表示，偷渡費用降低也是如今走線人群數量大大增長的可能原因之一，「以前很多移民偷渡欠債無數，還債負擔很重，現在的移民更輕鬆」。對於某些走線過來的中產華人吃不了苦的說法，他表示，根據他數十年的移民研究經驗，吃不了苦的人應該還是少數，「想留下的華人會用各種方式留下，甚至是創業」。

他指出，移民群體大批入境對美國未必是壞事，因為疫情後，美國的勞動市場正在急速恢復中，「比如消費市場上工資明顯上漲，小費和服務費漲得也很厲害」。他指出，大量中低端工作，尤其是餐飲業有明顯用工缺口，「現在勞動力需求大，工資高」。談及當下的走線風潮何時會減弱，他表示，這取決於中國國內經濟恢復的情況。