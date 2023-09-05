走線專題／走線客申請政庇 面試需等5、6年

移民律師說，走線客申請政庇綠卡的通過率雖然整體未變，但是因為案件積壓，排期很長。(本報檔案照)

根據美國海關與邊境保護局(CBP)的資料，從去年10月開始的2023財年以來，從中國經南美走線到美墨邊境偷渡入境的人數創下新高，從去年10月迄今，在美墨邊境被逮捕的中國公民人數在10個月內達到近1萬8000人，創史上最高紀錄，相比之下2022財年全年只有2176人；移民律師對此表示，目前無證移民通過申請政治庇護 拿到綠卡的通過率雖然相比疫情前沒有太大變化，但因為之前案件積壓太多，等待面試 可能需要五到六年時間。

凱森律師樓的劉芳律師說，疫情後偷渡過來的華人非常多，大部分華人都沒有合法簽證，「10個裡面最多一個兩個有簽證」。她介紹，大概最近三到六個月內，移民保釋案件較疫情前相比，數量翻了兩倍不止。

劉芳介紹原因，以前偷渡的華人基本被抓到就會釋放，政策比較寬裕，但是阻擋移民入境的第42條(title 42)到期後，移民雖然不會被遣返，但是會被抓捕；被抓後，美國方面一般會給申請者安排面試，看是否存在「確切恐懼面談」(credible fear interview)，她也因此建議在無證移民被抓後就請律師，因為如果在聯邦海關及移民執法局(CBP)通過面試，拿到綠卡的機會大大增加，而如果沒有通過該面試，有可能面臨被遣返。

對於大多數用走線方式來美的移民來說，政治庇護綠卡A5幾乎是唯一的途徑，如今有不少傳言說，政治庇護綠卡的申請難度大大增加；但是劉芳說，事實並非如此，「面談整體通過率和以前一樣的」。她指出，主要的困難在於移民局 面試時間的安排，「現在2015年到2018年的很多移民案件還在積壓，等待面試可能需要五到六年」。

她補充，面試是上法庭的前一步，如果此前曾有確切恐懼面談的經歷，就可以直接上庭，如果法官批准綠卡申請，一般在一年半或者兩年半左右的時間就可以拿到綠卡。

另外，許多華人來美後，第一緊要的事情就是找工作，但是許多工作都要報稅，報稅的前提就是有社會安全號(SSN)和工卡。劉芳介紹，大部分無證移民被批准入境後，會拿到一個上移民法庭聽證的日期，被釋放的庇護申請人只要出席移民法庭的聽證和遵守移民登記手續，就有資格申請在美工作許可。

但是在拿到工卡前，不少華人需要打黑工，這段時間通常持續六個月，甚至最多達到十個月。劉芳表示，一般情況下，政府很少會主動去抓打黑工的人，「政府如果抓你，一定是因為你沒有合法身分，而不是因為打黑工；就算不打黑工，移民局也有權力實施抓捕無證移民」。

不過最近，美國對於非法越境移民的似乎不再如往常寬容，美國海關和邊境保護局使用的第8條(title 8)，規定被遣返的非法越境移民在未來五年甚至更長時間內都不得申請入境。若反復違反、一再非法入境，則會面臨刑事指控；但是被第42條驅逐出境，則沒有法律後果。

而且，在第42條失效的今年5月11日，美國政府推出新規：入境美國的人如果之前在經過其他國家時，沒有首先在當地尋求庇護或沒有通過合法途徑入境美國，那麼他們就會失去在美國尋求政治庇護的資格。

不過劉芳說，該新規對華人影響不大，因為大部分符合特殊情況，「大部分偷渡客途經的國家，都是無法申請政治庇護的國家。而且很多人全程都是被蛇頭控制的，也沒有機會去當地申請。」